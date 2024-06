Bulvár-celeb 1 órája

Kitálalt egy testőr: Angelina Jolie nem olyan anya, mint mutatja

Brad Pitt rossz apa és nem szeretik a gyerekei, de most az is kiderült, hogy Angelina sem egy mintaanya. A sztárpár még 2016-ban jelentette be a válást, ám még mindig derülnek ki csúnya dolgok.

Angelina Jolie Fotó: AFP

Angelina Jolie és Brad Pitt még 2016-ban be is adták a válókeresetet. A férfi állítólag fizikailag bántalmazta legidősebb örökbe fogadott gyereküket, Maddoxot, amit a színésznő nem tűrt tovább. A válás kapcsán szinte minden kérdésben összevesztek, és nem voltak hajlandóak könnyen lemondani semmiről a másik javára. Ha ez nem lenne elég, Pitt gyerekei sorban fordulnak a színész ellen. Az egyik örökbefogadott fia, Pax nevezte apját a világ legnagyobb s.ggfejének, majd saját, vérszerinti lánya, Shiloh egy nagyon szélsőséges lépéssel fejezi ki haragját, és úgy döntött, kérvényezi a bíróságon, hogy változtassák meg a nevét, és elhagyhassa apja családnevét, azaz a Pittet.

Nemrég azonban Angelina Jolie egykori testőre, Tony Webb, aki húsz évig dolgozott a színésznőnek, azonban 2020-ban kirúgta őt a világsztár, egészen sokkoló dolgokat mesélt a színésznőről. Állítása szerint Angelina Jolie megkérte a gyerekeket, hogy kevesebb időt töltsenek az apjukkal, ezt pedig a gyámügyi meghallgatáson Pitt ellen is felhozta volna. Ezek szerint tudatosan teszi tönkre Pitt és a gyerekei kapcsolatát, ráadásul az alkalmazottait is gyakran megfélemlíti. "Az asszisztense elárulta, hogy két biztonsági őr is tanúskodhatna a bíróságon a családi ügyeiben. Engem megkért ugyanaz az asszisztens, hogy Jolie parancsára ijesszek rájuk, hogy ne merjék megtenni, különben beperli őket - részletezte Tony Webb. Az elmondottak alapján úgy tűnik, hogy a Tomb Raider-filmek sztárja nagy hatást gyakorol a gyerekeire, és az alkalmazottaira is egyaránt. Még 2018-ban kiderült, hogy lehallgatja a gyerekek telefonhívásait és elolvassa az e-mailjeiket és SMS-eiket is. Brad Pittnek ugyan ma is van láthatási joga, de az már csak a kiskorú gyerekeire vonatkozik. A testőrök nem félnek szembeszállni Angelinával. Akkor is Hollywood leghíresebb párjával voltak, amikor a házasság felbomlott. Az ő segítségükkel talán végre kiderülhet, hogy mi történt valójában" - magyarázta Webb. Még 2016-ban egy repülőn az elmondottak szerint Pitt fojtogatta az egyik gyereket, egy másikat pedig pofon vágott, azonban a bántalmazások már jóval az utazás előtt kezdődtek. A színész tagadta, hogy az eset megtörtént volna, a gyerekek pedig a mai napig az anyjuk mellett állnak, az igazságot pedig csak a testőrei tudják - írja a Hot! magazin.

