Kívülről szemlélve a csapatot hétről-hétre, úgy látom, hogy most jó Vidi-játékosnak lenni.

- Az, hogy most eredményesebbek vagyunk sokat rátesz, ezért sokkal pozitívabb a légkör, de szögezzük le: Vidi-játékosnak mindig jó lenni. Nem csak azért jó, mert a csapat nyer. Tagadhatatlan, most sokkal erősebb az érzés. Nagyon jó szériában vagyunk, ezt próbáljuk meg folytatni.

Tíz hónappal ezelőtt érkeztél Fehérvárra, egyszer sem bizonytalanodtál el, hogy jó ötlet volt-e eljönni Újpestről?

- Nem. Határozottan ki tudom jelenteni, hogy nem. Az első tíz hónap alatt sokan megkérdőjelezték, hogy ez volt-e a jó döntés. De én mindig is bíztam a döntésem helyességében és kitartok emellett. Mindegy volt, hogy miként alakult a csapat eredményessége, vagy az én formám, nem rövidtávban, hanem kicsit hosszabb időszakban gondolkodtam a Vidit illetően. Annak nagyon örülök, hogy most már látszik az általam és a csapat által beletett sok munka gyümölcse.

A felcsúti Brandont állítja meg épp a fehérváriak védője, Csongvai Áron

Fotó: Domotor Csaba / Forrás: Nemzeti Sport

Fiatal, 23 éves játékosként rövid idő alatt hullámvölgyeket kellett megélned, majd sikerült felkapaszkodni, most pedig jönnek az eredmények. Hogy érzed, fejlesztette ez az időszak a személyiségedet, a hozzáállásodat a focihoz?

- Egyértelműen fejlődtem, igen. Az ilyen helyzetekből nagyon sokat tudok tanulni, ha nem is feltétlen a foci kapcsán, de mentálisan biztosan fejlődtem. A labdarúgásban pedig talán az egyik legfontosabb dolog, hogy fejben erősnek kell lenni. De úgy gondolom, ez korábban is az egyik erősségem volt. A mentalitásom és a hozzáállásom mindig is rendben volt. De ezután az időszak után megtapasztaltam azt, hogy vannak nagyon nehéz periódusok, de sosem szabad feladni, folyton küzdeni kell, nagyon keményen kell dolgozni, s meglesz a gyümölcse. Nem azt mondom, hogy már most kivirágzott minden, de eredményességben is visszaköszön, hogy mennyi minden, sok szenvedés van emögött.

A küzdeni akarás látszik a mérkőzések szinte mindegyikén, legutóbb, a Mezőkövesd ellen is a találkozó utolsó perceiben sikerült eldönteni a meccset. Ez mennyi energiát vesz ki a játékosokból?

- Sokat. Nem szabad szó nélkül hagyni, hogy ez nem egyszerű dolog. De azért vagyunk itt, azért vagyunk labdarúgók, hogy ilyen mérkőzéseket játszunk. Büszke vagyok a csapatra, hogy ilyen mérkőzéseket meg tudunk nyerni. Ha visszatekintünk a tavaszra, a hasonló meccseket minden bizonnyal elveszítettük volna. Ez a mérkőzés is megmutatja a mostani helyzetünket, hogy mennyire erős a csapategység nálunk, és mindenki küzd a másikért. Ha a játék nem is úgy megy egy-egy meccsen, ahogy szeretnénk, az ellenfél jobb focit játszik, kezdeményezőbb, akkor is ki kell tartanunk, kompaktnak kell maradnunk és a végén akár egy kis szerencsével is, de miénk lesz a három pont. Szóval a küzdeni akarás leírja az egész szezonunkat. Sokszor voltunk hátrányban és fordítani tudtunk, vagy egygólos vezetésünket hatalmas küzdelemmel, de megtartottuk. Így, vagy úgy, de mostanra elértünk egy komoly szintet, kiérdemeltünk egyfajta tiszteletet is.

A Ferencváros otthonában aratott siker, mindenképpen tiszteletreméltó

Fotó: Török Attila / Forrás: Nemzeti Sport

Elengedhetetlen, hogy tartás, csapategység, küzdőszellem legyen a csapatban szombaton is, hiszen a listavezető Paks nem egy egyszerű ellenfél.

- Ez a meccs lesz talán a legnagyobb kihívás számunkra az egész ősz során. Játszottunk jó pár mérkőzést komoly csapatok ellen, de a Paks most nagyon jó formában van. Nem hiába vezetik a bajnokságot. Itt mindenre szükség lesz. Bízom benne, hogy jó játékot viszünk a pályára, taktikailag is rendben lesz a focink, de kétség kívül nagy szükségünk lesz arra a küzdeni akarásra, amit eddig is meg tudtunk mutatni. Ha ez mind egyesül, bízom benne, hogy elég lesz egy győzelemre.

Milyenek voltak az edzések a héten, megvan a nyerő taktika?

- Taktikailag és fizikailag is készültünk az utolsó bajnokira, készen állunk a mérkőzésre. Hosszabb sorozaton vagyunk túl, fáradnak is a játékosok, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos meccs előtt állunk, senki sem gondol rá úgy, mint egy utolsó, letudandó feladat a szünet és az ünnepek előtt. Mindenki teljes mértékben koncentrált, felkészülten, győzelemre éhesen várjuk a mérkőzést.

Csongvaitól a pontos labdák is elvárhatóak

Fotó: Dömötör Csaba / Forrás: Nemzeti Sport

Az utóbbi hetekben a védelem fixnek volt mondható, de sárga lapos eltiltása miatt Nikola Szerafimov nem játszhat a Paks ellen. Okozhat zavart a kiválása?

- Ami szintén erősségünk, hogy nagyon jó csapategységünk van. Akik csak a kispadról, nem beállva, vagy csak edzéseken segítették a csapatot, mindenkinek komoly szerepe van abban, hogy most eredményesek vagyunk. Ez most is kidomborodik majd, ha a Szera nem tud játszani, játszik helyette más, aki ugyanolyan teljesítményt nyújt. A háttérben mindenki nagyon keményen dolgozik. A jelenlegi helyzetben mindenki készen áll egyből a kezdőben lenni.

Igazán szép karácsonyi ajándék lenne, ha a dobogón tudna telelni a csapat. Mivel lennél elégedett a hétvégén?

- Egyértelműen csak a győzelemmel lennék elégedett. Hazai pályán játszunk. Attól függetlenül, hogy a Paks a jelenlegi első, nekünk magabiztosan kell felmennünk a pályára, úgy, hogy kétség se férjen hozzá, hogy mi itthon tartjuk a három pontot. Az elmúlt időszak tükrében pozitív lenne, ha a dobogón tudna telelni a csapat, azonban nagyon alázatosak maradunk saját magunkkal szemben is, tudjuk azt, hogy hol a helyünk, nem fogunk elszállni attól, ha most kicsit jobb helyen állunk. Egyértelműen az a cél, hogy minél több pontot el tudjunk hozni a közeljövőben, hogy be tudjunk biztosítani egy olyan pontértéket, amivel már nem kell lefelé nézegetnünk. Ha azt elérjük, komolyabb célokat is kitűzhetünk a bajnokság végére, ami akár a dobogóról is szólhat.