A H-Moto Team által menedzselt pilóta BCC Alpha Van Zon BMW-nek motorjával a rosszabbul sikerült schleizeri hétvége után a Red Bull Ringen mindenképpen javítani szeretett volna. Az IDM Superbike kategóriában induló fehérvári Kovács Bálint e célja sikerült is, hiszen kiváló napokat zárt Ausztriában, holott az időjárás nem éppen állt a mezőny mellé, hiszen a hétvége elején vizes pálya fogadta a versenyzőket, a második versenyre már felszáradt az aszfaltcsík. A szabadedzéseket a kilencedik helyen zárta a magyar motoros, míg az időmérőn a 10. helyre kvalifikálta magát. A két futamon azonban sokat tudott előre lépni, két hetedik helyet és ezzel együtt fontos pontokat szerzett.

– Először motorozhattam a gyári BMW nyergében az osztrák pályán, ráadásul pénteken és szombaton végig esett az eső. Ám úgy érzem, ez kellett most ahhoz, hogy ne kövessük el újra azokat a hibákat, amit két hete Schleizben. Ritmusosabbá, lendületesebbé vált a motorozásom ilyen viszonyok mellett is. Mind a szabadedzéseken, mind az időmérőkön ott voltam a TO10-ben, ami biztató volt a futamok előtt. Az első versenyen még a dobogó sem volt messze, végül hetedik lettem egy rendkívül szoros csatában. Tényleg apró nüanszokon múlt, hogy kit hol intenek le az élbolyból. Büszke vagyok arra, hogy a futam közepén én voltam a leggyorsabb a pályán. A második versenyen már száraz körülmények között motoroztunk. Itt is megvolt a tempóm, remekül éreztem magam a BMW-n, ami egy újabb hetedik helyhez segített. Mivel a két vb-menő nem kapott pontokat, így mindkétszer az ötödik helyért járó pontokat kaptam meg, amivel megerősítettem a pozíciómat összetettbe – értékelt Kovács Bálint.