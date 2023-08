Bejelentette a Magyar Atlétikai Szövetség, hogy 63 atléta szerzett indulási jogot a hazai rendezésű világbajnokságra

Harmincketten szereztek indulási jogot a kvalifikációs lista alapján a világversenyre, a rendező ország jogán pedig 31 megfelelő tudásszinttel rendelkező atlétát nevezhetett a MASZ, melyet a nemzetközi szövetség (WA) jóváhagyott.

Már a 32 fős, a kvalifikációs listán indulási jogot szerzett keret is minden idők legnépesebb magyar vb-küldöttségének számított, de a 63 indulási jogot szerzett atléta minden előzetes várakozást felülmúl.

A budapesti vb-n három arakos kötődésű atléta is versenyezhet. A Bp. Honvéd színeiben rekordokat döntögető Takács Boglárka 100 méteren és 200-on biztos induló, s tagja lehet a 4x100-as váltónak is. Az immár az MTK-ban edződő Mohai Regina ott van a 4x400-as váltó keretében, míg a fehérvári egyesületben már edzőként is tevékenykedő sprinter, Szabó Dániel a férfiak 4x100 méteres váltójában kaphat helyet.

„Hosszú, küzdelmes, de eredményes időszak van mögöttünk. Egy nagy sikernek már a vb rajtja előtt örülhetünk. Ez a magyar atlétika közös sikere, hogy ilyen népes delegációnk lesz, és ez minden bizonnyal kihat a sportág jövőjére és további támogatására, fejlesztésére is. Köszönet mindenkinek! A szövetség vezetésén túl a szakmai stábnak, az atlétáknak, a sportszakembereknek, a MASZ irodában dolgozóknak, egyszóval mindenkinek, akik az elmúlt 10 évben tették a dolgukat a mindennapokban” – fogalmazott a masz.hu-n Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke.

Az indulók:

NŐK 100 m: Takács Boglárka. 200 m: Takács Boglárka, Sulyán Alexa. 400 m: Rapai Fanni. 800 m: Kéri Bianka. 1500 m: Vindics-Tóth Lili Anna. 5000 m: Wagner-Gyürkés Viktória. 100 m gátfutás: Kerekes Gréta, Kozák Luca, Tóth Anna. 400 m gátfutás: Molnár Janka. Maratonfutás: Kovács-Garami Katalin, Szabó Nóra. Gyaloglás, 20 km: Madarász Viktória, Oláh Barbara. Gyaloglás, 35 km: Madarász Viktória, Récsei Rita. 4x100 m: Csóti Jusztina, Kerekes Gréta, Kocsis Anna Luca, Kozák Luca, Nguyen Anasztázia, Sulyán Alexa, Takács Boglárka. 4x400 m: Kéri Bianka, Kriszt Sarolta, Nádházy Evelin, Mohai Regina, Molnár Janka, Rapai Fanni, Simon Virág. Távolugrás: Bánhidi-Farkas Petra, Lesti Diana. Mmagasugrás: Fekete Fédra. Rúdugrás: Klekner Hanga. Hármasugrás: Szabó Beatrix. Súlylökés: Márton Anita. Diszkoszvetés: Kerekes Dóra. Kalapácsvetés: Gyurátz Réka. Gerelyhajítás: Moravcsik Angéla, Szilágyi Réka. Hétpróba: Krizsán Xénia, Nemes Rita

FÉRFIAK 100 m: Boros Bence. 200 m: Wahl Zoltán. 400 m: Molnár Attila. 800 m: Huller Dániel, Vindics Balázs. 1500 m: Szögi István. 5000 m: Kovács Ferenc Soma. 110 m gátfutás: Szeles Bálint. 400 m gátfutás: Bánóczy Árpád. 3000 m akadályfutás: Palkovits István. Maratonfutás: Szemerei Levente. Gyaloglás, 20 km: Helebrandt Máté. Gyaloglás 35 km: Venyercsán Bence. 4x100 m: Boros Bence, Bundschu Patrik, Illovszky Dominik, Pap Márk, Szabó Dániel, Wahl Zoltán. 4x400 m: Huller Dániel, Kovács Árpád, Molnár Attila, Nadj Levente, Steigerwald Ernő, Wahl Zoltán. Távolugrás: Németh Mátyás. Magasugrás: Török Gergely. Hármasugrás: Szenderffy Dániel. Súlylökés: Tóth Balázs. Diszkoszvetés: Szikszai Róbert. Kalapácsvetés: Halász Bence, Rába Dániel, Varga Donát. Gerelyhajítás: Herczeg György. 4x400 m mix (két férfi, két nő): Kéri Bianka, Molnár Janka, Rapai Fanni, Steigerwald Ernő, Wahl Zoltán