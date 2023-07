A felcsútiak egy találkozón már túl voltak nyáron, akkor még hazai pályán fogadták Wisla Plockegyüttesét. Akkor bár a gyors gólváltás megtörtént az első tíz percben, több találat már nem esett, így 1-1re végeztek a felek. Azóta már Ausztriában készül a Puskás Akadémia, szerda délután pedig az FC Slovan Liberec együttesével csaptak össze. A találkozó két felcsúti számára is érdekes lehetett, hiszen Hornyák Zsolt pont a cseh együttestől érkezett a PAFC-hoz, míg Jakub Plsek több alakalommal is pályára lépett korábban a szerda ellenfél ellen.

– Korábban nagyon sok találkozót játszottam a Slovan Liberec ellen Csehországban, de igazán Hornyák Zsoltnak lesz különleges ez az összecsapás, hiszen ő onnan érkezett a Puskás Akadémiához. Már csak a mester miatt is győznünk kell ellenük. A Liberec egy tipikus cseh csapat, nagy hangsúlyt fektetnek a fizikai állapotra. Néhány évvel ezelőtt az Európa-Ligában szerepeltek, de tény, minden szezonban sokat változik a keretük, van néhány igen tehetséges játékosuk. Érdekes mérkőzés lesz, amelyen hasznos tapasztalatokat gyűjthetünk – nyilatkozta a felcsútiak honlapjának Jakub Plsek, majd a cseh középpályás kitért az edzőtáborra is. – Nagyon élvezem az edzőtábort, főleg azért, mert tavaly ilyenkor sérüléssel bajlódtam, akkori nyári felkészülés alatt csak rehabilitációs tréningeket végeztem, most pedig együtt lehetek a pályán a társakkal, amit tényleg nagyon imádok. Ami az erőnlétet illeti, az alapokat leraktuk a júniusi olaszországi edzőtáborban, sok futással, Ausztriában már inkább a technikai és a taktikai dolgok kerülnek előtérbe. Még mindig csak az edzőtábor elején, a felkészülési időszak közepén tartunk. Még csak egy edzőmérkőzést játszottunk a nyáron, tehát bőven van még időnk arra, hogy száz százalékos állapotba kerüljünk. A legfontosabb, hogy mindenki minden nap keményen dolgozik, és mindent kiadunk magunkból a tréningeken. Készen állunk majd a bajnoki rajtra.

A szerdai mérkőzést jól kezdte a Puskás, Plsek büntetőből szerzett góljával már a hetedik percben vezetett a Fejér megyei együttes, de a folytatásban nem volt túl sok köszönet. Hornyák Zsolt együttese két percig tudta csak az előnyét megtartani, Kulinovic volt eredményes, 1-1. Már majd elkönyvelhették a csapatok a félidei döntetlent, de jött egy újabb tizenegyes, ezúttal a csehek állhattak a büntetőpontra, Tupta pedig nem hibázott, túl járt Tóth Balázs eszén. A második félidőben a 65. percre lezárta a nyitott kérdéseket a Liberec, 62. minutumban Pourzitidis, míg néhány perccel később Visinky is betalált, 1-4. Az utolsó szűk fél órában nem sikerült faragni a különbségen, így második edzőmérkőzésén háromgólos vereséget szenvedett a Puskás Akadémia. Folytatás hétfőn a Fortuna Düsseldorf ellen.

Puskás Akadémia FC - FC Slovan Liberec 1-4 (1-2)

Gól: Plsek (büntető) 7’ ill. Kulenovic 9’, Tupta (büntető) 42’, Pourzitidis 62’, Visinsky 64’

Puskás Akadémia FC: Tóth B. (Auerbach 65’) – Bartolec, Szolnoki, Stronati, Ormonde-Ottewill – Posztobányi (Kern 65’), Favorov (Gazdag 72’), Plsek – Slagveer, Komáromi (Dusinszki 65’), Colley (Puljic 65’).