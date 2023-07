A nemrégiben indult és azóta hagyománnyá vált a Csapatsportok a streetball pályán elnevezésű rendezvény, mely sok játékost és még több nézőt vonz a Vértes utcai helyszínre. Ahogy a program neve sugallja, lesznek csapatban játszott mérkőzések, de lesznek egyéni versenyek is.

Nevezni a helyszínen, akár a versenyek szünetében is lehet, és ahogy megszokhattuk, most is jön egy díszvendég. Ezúttal Kraft Zsolt érkezik a streetball pályára, hogy kosárlabda bemutatójával kápráztassa el a sportolókat és a közönséget egyaránt.

Ha az eső miatt nem lehet megtartani a tornát, akkor két nappal később, július 14-én, este hatkor lesz a csapatsportok nagy napja Móron.