A szezon befejeztével négy labdarúgót tett lapátra a MOL Fehérvár FC együttese. Nego Loic, Jevhen Makarenko és Alef sem kapott új ajánlatot, míg Claudiu Bumbával közös megegyezéssel bontottak kontraktust.

A fehérvári klub most megtörte a közel két hete tartó hallgatást, s a MOL kivonulásának csapása alól feleszmélve megkezdte a 2023/2024-es csapat kialakítását. Szinte borítékolható, hogy lesznek még távozók, azonban eközben erősíteni is kell a keretet. Az első nyári érkezőnek nem kellett sokat utaznia, hiszen Felcsútról teszi át székhelyét a koronázóvárosba.

Spandler Csabával erősödik a Vidi védelme

Forrás: molfehervarfc.hu

Spandler Csaba Móron született, a Kincsesbányai Szikra Sportkörben töltött időszakot követően a Videoton és a Puskás Akadémia utánpótlásában nevelkedett. A 183 centiméter magas védő 18 éves korában lett a Puskás Akadémia FC felnőtt együttesének tagja. A 27 esztendős belső védő 142 élvonalbeli mérkőzésen szerepelt a felcsútiak mezében, három gólt szerzett, s kiosztott nyolc asszisztot. Marco Rossi bő keretében többször is helyet kapott, azonban pályára még nem lépett a felnőtt válogatott címeres mezében.

- A Vidi mindig közel állt a szívemhez, hiszen gyerekként évekig itt nevelkedtem. Annak idején még a régi stadionban öltöztem, az újban eddig csak vendégként jártam, de nagyon szép, biztosan élmény lesz itt játszani Vidi-játékosként. Van jópár olyan dolgozó is a klubnál, aki már annak idején is itt dolgozott és most is a klub alkalmazottja, így egyáltalán nem érkezem idegen közegbe. A csapat pár játékosával évi több alkalommal találkoztunk a bajnokikon, Fityóval csapattársak voltunk a Puskás Akadémián, Schön Szabival a válogatottból ismerjük egymást, de volt olyan meccs, amikor például Kodróval beszélgettem kicsit, így biztosan nem lesznek ismeretlenek a srácok az öltözőben. Mondhatjuk, hogy hazatértem. Minél több percet szeretnék a pályán tölteni és segíteni a csapatot abban, hogy minél jobb eredményt érjen el. Igazi csapatként fogunk minden egyes mérkőzésen küzdeni, ki akarjuk szolgálni a szurkolóinkat is, reméljük, hogy az eredmények is jönni fognak. Megalkuvást nem tűrő, kemény játékot várhatnak tőlem a szurkolók, mindig alá fogom rendelni magam a csapat érdekének - fogalmazott Spandler Csaba a Vidi honlapján.

- Spandler Csaba nem véletlenül jutott el a válogatott keretéig, jó teljesítményével a mi figyelmünket is már korábban felkeltette. A móri születésű védő itt nevelkedett, ismeri és szereti a klubot, sokat jelent neki a város és a régió, így mind szakmailag, mind emberileg beleillik abba a profilba, amit keresünk. Biztos vagyok benne, hogy a védelmünk nagy erőssége lesz a következő években! - mondta a klubhonlapon Juhász Roland, a fehérváriak sportigazgatója.

Spandler Csaba 2026. június 30-ig írt alá a Vidihez, a 4-es mezben szerepel majd. Szerződése a PAFC-cal kötött kontraktusa lejártával lép majd életbe.

A honi átigazolási ablak június 15-én, azaz holnap nyit, s szeptember 8-ig tart.