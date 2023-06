Női pólósaink nagyjából három hete kezdték meg a felkészülést, a munka végcélja a minél jobb világbajnoki szereplés. Több mérkőzésen már túl van a válogatott. Először Budapesten volt közös edzőtáborozás az olasz válogatottal, majd azt az időszakot egy hivatalos mérkőzés is lezárta. Ott még ugyan akadozott a játék, de a második félidőben maga javára döntette el a találkozó sorsát Magyarország. Aztán egy rövid olaszországi edzőtábor következett újabb győzelemmel, majd a különítmény Kanada felé vette az irányt. Ott a hazaiak ellen következett egy újabb összecsapás, amelyet simán nyertek a mieink 13-7-re. Garda Krisztina hat gólt szerzett azon a találkozón.

– Az első két hét elsősorban még a fizikális részéről szólt, ennek a munkának a végén jött az olaszok elleni mérkőzés otthon. Az elején meglátszódott, hogy nagy nagy munkából jöttünk és egy ideje nem játszottunk együtt. Még mindig van mit javítani, ez akkor még jobban látszódott. Aztán kint Olaszországban is játszottunk edzőmérkőzéseket, volt ezek közül, amelyik hivatalos volt, azt is eléggé magabiztosan nyertük. Pedig ott is voltak kemény kondik és úszások, de tudtunk nyerni. Ezt követően Kanada felé vettük az irányt, volt velük két találkozó, amelyek nem sikerültek túl jól, küzdöttünk rendesen az elemekkel, az átállással, másfajta volt a játékvezetői stílus is. A hivatalos mérkőzésen aztán jól összeállt a védekezésünk, félidőben ha jól emlékszem 8-1 volt az állás. Ez a csapat erejét is mutatja, hogy kemény edzések mellett ilyen magabiztosan is tudunk nyerni. Nekik ez volt az első mérkőzésük a világbajnoki felkészülésben, ez is látszódott rajtuk, de mi csak magunkkal szeretnénk foglalkozni, hogy egyre jobbak legyünk – foglalta össze lapunknak az elmúlt heteket Garda Krisztina.

Kemény heteken van túl a válogatott, hiszen sok utazás és időeltolódás sem könnyíti meg. A csapat már Los Angelesben van, ahol magyar idő szerint péntek éjszaka már a görögök elleni Világliga Szuperdöntőjének első állomása következik majd.

– Eddig egész jól viselem a sok utazást személy szerint, az elalvással sosincs bajom, csak a keléssel, elég korán kelek, de ez otthon is jellemző rám. Jól érzem magam fizikálisan, szerintem a csapat is jól van, persze vannak hullámvölgyek, hiszen több mint három hete dolgozunk már. Általában az ilyen felkészülések harmadik hetében szokott lenni egy mélypont, kisebb hullámvölgy. Nyilván vannak dolgok, sérülések, amelyek nem jók, de ezek áthidalhatóak. Kanadában az átállás már sikerült, most már Los Angelesben vagyunk, ez még plusz három óra. Bízom benne, hogy jó játékot tudunk bemutatni. Csütörtökön is még két edzésünk volt, aztán pénteken jön a mérkőzés a görögök ellen. Nehéz találkozóra számítok, bízom benne, hogy egész jól felkészültünk rá. Ugye mi a világbajnokságra készülünk elsősorban, ez a világkupa is egy nagyon jó felkészülés a vb-re, de természetesen nyerni szeretnénk a görögök ellen.