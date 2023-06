– Megmondom őszintén még mindig hatása alatt vagyok ennek az egész napnak. Ennyi boldog gyereket és ennyi vidám szórákozó felnőttet régen láttam egy helyen. Minden a sportról és a gyerekekről szólt. Szerintem ez nekik egy kánaán volt, annyira élvezték a koncerteket, a programokat, jó volt látni őket. Közben kint voltak jégkorongosok is kapukkal, bubihokival, a női labdarúgók is kilátogattak, indultak is a mezőnyben. Mi játékosok, csapatok is sokkal többet kaptunk, mint amennyit adhattunk, voltak megható pillanatok is. Tíz óra körül csináltunk egy villámátadót, amikor a gyerekek megkapták az általunk megvásárolt eszközöket. Érkeztek a pizzák, a paprikás krumpli, a gulyásleves, gyereknap kerekedett ki az egészből. A csapatok nagyon színvonalas mérkőzéseket játszottak, az egyik csapatban Nikolics Nemanja is pályára lépett. Niko a Comenius Fociklub csapatát erősítette, mindenki rendelkezésére állt a helyszínen. Mindenki jól érezte magát, igazi érzelmi feltöltődés volt mindannyiunk számára. A célunk az volt, hogy a gyerekeknek egy olyan élmény adjunk, amire nagyon sokáig emlékeznek majd. Azt gondolom, ez sikerült – mondta a szervezők részéről Horváth Péter.