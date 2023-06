A magyar válogatott a vártnál jobban szerepelt a finnországi A-csoportos jégkorong-világbajnokságon, Kevin Constantine együttese a franciákat hosszabbítás után verte meg, míg Ausztriától szétlövésben szenvedett vereséget. Utóbbi eredményen múlott végül a bennmaradás.

– Most már kezdenek leüllepedni a történések. Ha valaki előzetesen azt mondja, hogy a franciákat hosszabbításban megverjük és az osztrákok ellen a büntetők döntenek, akkor reális a világbajnokság, de mégiscsak fájó. Úgy gondolom ez jó, hiszen a magyar jégkorong már megérett arra, hogy ne fogadjuk el olyan egyszerűen, hogy nem sikerült az A-csoportban maradni. Szép eredményt értünk el, hiszen a francia és az osztrák válogatott is előrébb tart mint mi, mégis sikerült őket megverni, vagy a büntetőkig elvinni a találkozót. Ennek ellenére többet szerettünk volna, még fájó ez a vb, de a dolgok mögé kell néznünk és a pozitívumokat tovább kell vinnünk és építkezni. A vb ráébreszt minket, hol tartunk mint kis klubok és mint a magyar jégkorong, és még mennyi mindenen kell még változtatni, hogy a gyökerétől, az utánpótlástól, az edzőképzésen át, a bajnokságig min kell fejleszteni – mondta lapunknak Kiss Dávid.

Az Ausztria elleni találkozón már 3-1-re vezetett a magyar válogatott, de az osztrákok kiegyenlítettek és végül 3-3-as rendes játékidőt követően a büntetők döntöttek.

– Magabiztosságot éreztem a játékosokon és a stábon is a mérkőzés közben, amikor visszajöttek az osztrákok a mérkőzésbe, akkor is. Nyilván jó volt két góllal vezetni, de aki már valaha jégkorongozott és játszott ilyen mérkőzéseket, az tudja, hogy az ilyen találkozókon ekkora előny gyorsan elillan. Pillanatok alatt fordulhat a kocka, nem éreztük azt kétgólos előnyben sem, hogy akkor ez már megvan. Ezt a ki-kik meccset a végsőkig elhúztuk. Élni kell a lehetőségekkel és volt néhány helyzetünk, de ez a másik oldalról is elmondható, voltak Ausztriának is bőven lehetőségei, Bálizs Bence nagyon jól védett és hátul is jól tették a srácok a dolgukat. Ha ezek nincsenek, nem vezettünk volna két góllal – nyilatkozta Kiss, majd kitért arra, mi alapján döntöttek a szétlövés kapcsán a végrehajtók személyéről. – Pont a mérkőzés előtt beszéltünk a büntetőkről, fel voltunk arra a forgatókönyvre is készülve, ha hosszabbítás vagy büntetők lesznek. Statisztikai rendszer alapján választottuk ki, hiszen az Instat adatai szerint szezonokra visszamenőleg látszanak az arányok. Nyilván figyeltük a játékosokat is, de a találkozó előtt már megvoltak a lövők, Sofron lőtte volna az ötödiket.

Komoly stáb állt a csapat mögött, a kispadon Kevin Constantine munkáját Kiss Dávid mellett Fodor Szabolcs és Szilassy Zoltán is segítette, valamint Jukka Kontsas kapusedzőként volt ott a csapattal. A feladatokat elosztották egymás között a szakemberek.

– A vezetőedző és a Zoli felelt a csatárokért. Kevin foglalkozott az emberhátránnyal, Fodor Szabolccsal a hátvédekért, az öt a hat elleni játékért, és a hátrányos hátvédekért feleltünk. A kapusedzőnk pedig a hálóőrök mellett az emberelőnyös játékot rakta össze. Ezen kívül volta több feladatunk is, videózáskor a játékosokat négy felé osztottuk, egyéni klippeket készítettünk, 8-9 játékost mentorált mindenki már az összetartás eleje óta.

A világbajnokság alatt nyilván a mérkőzések időpontja meghatározta a csapat programját, de a csapatedzéseket Tamperében már nem vitték túlzásba, hiszen kemény menetrendje volt a gárdának. Kiss Dávid élvezte a munkát az első A-csoportos világbajnokságán, bár a várost volt ideje felfedezni.

Kiss Dávid (balra öltönyben) Kevin Constantinet segítette a válogatottnál is

Forrás: Vörös Dávid / MJSZ

– Nagyon élveztem az egészet, jártam már több világbajnokságon is, csak nem A-csoportoson. Videóedzőként már dolgoztam a felnőttek mellett a budapesti és a kazahsztáni tornán, valamint a junioroknál is segítettem. Ezúttal is sok mérkőzést játszottunk kevés nap alatt, de azért jóval nehezebb ellenfelek ellen, az egésznek a körítése is más volt. Minden profi volt. Egy napunk összetétele függött attól is, hogy aznap volt-e mérkőzésünk, de természetesen a többi csapat edzésinek időpontjai is befolyásló tényezők voltak. Aznap, amikor játszottunk, opcionális tréningek voltak, ilyenkor nem kötelező felmenni a jégen, többiek szárazon mozognak. Kint csak minimális számú csapatedzéseink voltak. A tréingeken kívül sok meetingünk volt, videókkal, megbeszélésekkel. Nekünk edzőknek nem volt nagyon lehetőségünk felfedezni Tamperét, a játékosoknak sem sok, ők Sebők Balu vezérletével próbáltak ki néhány éttermet.

Ha az eredményeket nézzük végig, számszerűleg is látszik a fejlődés a hét évvel ezelőtt, szentpétervári A-csoportos világbajnoksághoz képest. Játékban pedig abszolút, hiszen a két pontszerzés mellett a nagyon dolgát is több periódusban is meg tudták nehezíteni a mieink. Pedig a keret összeállítása kapcsán, valamint a felkészülési mérkőzések eredményeit követően sok kritikát kapott a csapat. Sokan nem látták a kemény munkát a háttérben, hiszen a fizikális rész mellett a Kevin Constantinera jellemző taktikai alaposságot és tananyagokat is időbe telt, mire a nem fehérvári játékosok elsajátítják.

– Az utóbbi hét év munkája is benne van, a folyamatos fejlődés a kulcs, ami remélhetőleg látszik azért. A keret is folyamatosan fiatalodik, a felkészülést meg kellett nyomni. Amikor Kevin Constantine bemutatkozott a bővebb, 50-60-as keretnek tavaly augusztusban, akkor le volt fektetve feketén-fehéren milyen játékot akarunk majd játszani, teszteket, videókat kaptak a srácok. Ehhez a teljesítményhez kellett a fejlődés és az, hogy mindenki egy oldalon állt, mindenki beállt a sorba és próbálta követni a szabályokat és a taktikát. A fehérváriaknak nyilván egyszerűbb volt, hiszen szinte egy az egyben ugyanaz volt az anyag, mint a klubnál. Akiknek új volt, ők az elején ledöbbentek, majd utána elkezdték élvezni, hiszen ez róluk szól, mint stáb nekik akarunk segíteni. Mint csapategység, jól működtünk, egy jó rendszerbe lett foglalva minden. Ez az elején nehezebb volt, sokszor túlgondolták a szituációkat, de a végére már egyszerű lett nekik.