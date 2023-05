Az elmúlt években szokássá vált, hogy az utolsó fordulóban a bajnokság fontos kérdéseiről döntő találkozókat (legyen szó bajnoki címről, dobogós helyezésekről vagy akár a kiesésről) egy időben rendezik meg. Nem lesz ez másképp ebben a szezonban sem. Sőt a sorsolás és a bajnoki helyezések következtében három mérkőzés is egy időben, 20 órakor kezdődik majd szombat este. Ezeken az összecsapásokon mindkét NB I-es, megyei csapat érdekelt lesz. A kiesés ellen menekülő Mol Fehérvár a Vasas otthonában zárja az idényt, a Puskás Akadémia pedig a Budapest Honvéd együttesét fogadja. Érdekesség, hogy amennyiben a Vidi nem nyerne a fővárosban, a felcsútiakon is múlik a sorsuk, hiszen a kispestieknek kellenek a pontok, de ha a PAFC nyerne, akkor a fehérváriaknak még egy vereség is beleférhet. Hornyák Zsoltéknak is szükségük van a győzelemre, hiszen lépéshátrányban vannak a DVSC-vel szemben, a hajdúságiak szintén szombat nyolckor játszanak az Újpesttel.

OTP Bank Liga, 33. forduló:

Május 26., péntek

18.15 – Kecskeméti TE–Kisvárda (Tv: M4 Sport)

20.00 – Zalaegerszeg–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Május 27., szombat

20.00 – Puskás Akadémia–Budapest Honvéd (Tv: M4 Sport – körkapcsolás)

20.00 – Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport+ körkapcsolásban az M4 Sporton)

20.00 – Vasas FC–MOL Fehérvár (Tv: m4sport.hu – körkapcsolásban az M4 Sporton)

Május 28., vasárnap

17.30 – Mezőkövesd–Ferencváros (Tv: M4 Sport)