Magyarország – Ausztrália 17-11 (6-2, 2-4, 5-1, 4-4)

Gólszerzők: Szilágyi 4, Hajdú 3, Gurisatti 3, Keszthelyi 2, Parkes 2, Mahieu, Vályi, Leimeter, ill. A. Andrews 2, Armit 2, Aranchini 2, Leeson-Smith 2, Casey, Ridge, C. Andrews.

A mieink bár kicsit nehézkesen, de végül győzelemmel nyitottak a selejtezőn, miután parádés harmadik negyedet nyújtva 14-12-re megverték Görögországot. A torna második találkozóját szerdán késő este rendezték meg, Bíró Attila együttese Ausztrália ellen ugrott a medencébe. A dunaújvárosi játékosok közül ezúttal Garda Krisztina kimaradt, de Mahieu Geraldine ott volt a társakkal.

Az összecsapás elején egyértelműsítette szándékait a magyar válogatott, az első nyolc percben hatszor is megrezdült az ausztrálok hálója. A második negyedben kicsit megrázták magukat az ausztrálok, ezt a játékrészt meg is nyerték, de a vezetés tényét ez nem veszélyeztette. A szünet után az összesen négy gólig jutó exdunaújvárosi Szilágyi Dorottya vezérletével a remény halovány sugarát is elvesztették az ausztrálok, ebben a periódusban öt gólt hintettek a mieink, és mindössze egyet kaptak. Az utolsó nyolc percben nem fogták vissza magukat a gólszerzés terén a csapatok, de a magyar győzelem nem forgott veszélyben egyetlen egy percig sem. Ezzel a sikerrel a magyar női vízilabda-válogatott az utolsó, Hollandia elleni találkozó előtt már biztos továbbjutónak vallhatja magát, így az athéni második selejtezős körben a minél jobb szuperdöntős pozícióért küzd majd a csapat. A DFVE vízilabdázója, Mahieu egy góllal zárt.

– Sokkal jobban kezdtünk, mint tegnap. Az volt a kérésem, hogy nagyon agresszívan és keményen védekezzünk, szerencsére ez megvolt hét-nyolc blokkal – emelte ki Bíró Attila a mieink nagyszerű kezdését a mérkőzés utáni értékelésében a szövetség honlapján. – Támadásban végig sokkal koncentráltabbak voltunk, mint a tegnapi mérkőzés elején, és sokkal koncentráltabbak az ausztráloknál. Azt hiszem, az emberelőnyök kihasználása 80 % körüli, ami rendkívül jó arány. Ezen a meccsen fizikálisan is erősebbnek bizonyultunk, bár azt tudni kell, hogy az ausztrálok nagyon erősek főleg egy az egy ellen, ezért zónáztunk többet. Mindenkinek helyén volt a szíve, így kijött a tudásbeli különbség.

– Mivel a kezdés sokkal jobb volt, mint tegnap, így nagyobb lendületettel ugorhattunk bele a játékba. Azt hiszem, elég kiegyensúlyozottan játszottunk, ami mindig az egyik legfőbb célunk. Én nagyon élveztem ezt a meccset, gyorsnak éreztem magam és a csapatot is. Mindezek ellenére azt gondolom, nem adja vissza ez az eredmény, hogy mennyit küzdöttünk a védekezésben, mennyit blokkoltunk. Alda is nagyon ügyesen védett. Szerintem ezt a mérkőzést nagyon szép csapatteljesítménnyel nyertük meg – és ugyanilyen magabiztosan kell játszanunk a hollandok ellen is – mondta a találkozó legjobbjának megválasztott exdunaújvárosi Szilágyi Dorottya.