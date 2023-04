Kitartó odaadással végezte mindezt még akkor is, amikor reménytelennek tűnt az elé kitűzött feladat, de nem adta fel az utolsó deszkát is meg mozgatta, hogy Sárbogárdon mindig legyen labdarúgás bármelyik osztályban is.

Most azonban egy olyan feladatot kapott, amelyet már nem tudott megoldani, szép csendesen ment el, és nagy űrt hagyva maga után a sárbogárdi labdarúgásban.

Pozsár László Sándor búcsúztatása 2023. május 16-án, kedden 15 órakor lesz a sárbogárdi Huszár temetőben (Sárbogárd, Temető út)