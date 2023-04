A nemzetközi túraautózás világa az elmúlt hónapokban fenekestül felfordult, hiszen a nagy nemzetközi sorozat, a WTCR (korábban WTCC) megszűnt, valamint a közelmúltban nagy reményekkel indult elektromos sorozat (ETCR) is a hamvába halt. A benzingőz szerelmesei nem maradnak azonban túraautózás nélkül, hiszen elindul egy TCR World Tour nevű sorozat, ahol a WTCR-ben megjelenő márkák megszokott autói állnak majd rajthoz. A sorozat különlegessége, hogy a több regionális TCR-sorozat pilótáinak eredménye egy összeértékelésbe is beleszámít. Minden sorozatot figyelembe véve pedig a szezon végére majd a legjobbak egy döntő keretein belül mérik össze az erejüket. Egy magyar résztvevővője biztos lesz a sorozatnak, hiszen a 2019-es világkupa-győztes is ott lesz a rajtrácson.

– Örömmel osztom meg veletek, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, 2023-ban is a Hyundai Motorsport pilótájaként, a BRC Hyundai N Squadra Corse színeiben versenyzem. Az autó, a csapat és a csapattárs a régi, a bajnokság viszont új. Az idén induló TCR World Tourban állunk rajthoz, ami rendkívül izgalmasnak ígérkezik. Jelenleg még sok az ismeretlen – az új pályák, az új gumik, a regionális TCR bajnokságokban induló ellenfelek –, így a végén az lesz a bajnok, aki a leggyorsabban alkalmazkodik mindehhez. Alig várom! – fogalmazott közösségi oldalán Michelisz.