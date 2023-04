Vasárnap, 15.30. Az ütközet. Melyen a Vidinek bármi áron, de nyernie kell. A Debreceni VSC kétség kívül jobb formában van, mint a MOL Fehérvár FC, a Loki a dobogóra hajt, míg a piros-kékeknek úgy kellene egy győzelem, mint cívisnek az eke. Nem is oly rég az akkor szárnyaló és egészen más célokért küzdő Vidi adta meg a kegyelemdöfést a DVSC-nek, s hullottak az NB II-be a cívisvárosiak, a debreceni ultrák most visszavágásra készülnek. Ahogy a civishir.hu is megírta: "Debrecen visszakerült a futballtérképre, így muszáj a fiainkat a győzelembe szurkolnunk (a nyugati tirpákokat pedig a másodosztályba)!"

Egyértelmű hadüzenet, amit a fehérvári tábor, az RBD biztosan nem hagy szó nélkül. Azonban a drukkerek érzelmeiből, elszántságából és küzdeni akarásából a pályán ténykedőknek is meríteniük kellene egy adaggal. Hogy megóvják saját maguk, s a Vidi becsületét.

Nehéz, meztépős meccsre számítanak a Vidi játékosai

Fotó: Árvai Károly / Forrás: Nemzeti Sport

A fehérváriakhoz idény közben az Újpesttől igazolt Csongvai Áron átérzi a helyzet súlyát.

- Nem kérdés, teljes erőbedobással kell nekimenni a DVSC elleni meccsnek. Nem vagyunk könnyű szituációban, hiszen a Kecskemét elleni mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Ezáltal még több munkával és még nagyobb elánnal kell beleálljunk a vasárnapi meccsbe. A három pontért megyünk Debrecenbe, eszerint készültünk egész héten - fogalmazott a találkozóra hangolódva Csongvai Áron, a Vidi védője. - Nekünk mostanában minden mérkőzés nehéz, de ez különösen az lesz. A Debrecen nagyon jó focit játszó csapat, erős ellenfél lesz. Ha az elképzeléseket meg tudjuk valósítani, fel tudjuk vinni a pályára, amit szeretnénk és gyakorolunk edzéseken, akkor egy nagyon jó meccset fogunk játszani és jó eredménnyel zárjuk. Úgy kell elmennünk Debrecenbe, hogy higgyünk magunkban, elhiggyük, hogy tudunk nyerni. Bíznunk kell abban, hogy el tudjuk hozni a három pontot, s nemcsak azért megyünk, hogy lejátsszuk a mérkőzést. Az itthoni meccseken már megmutattuk, hogy képesek vagyunk egy csapatként dolgozni. Ha így működnénk mindig, nem lenne különbség hazai és idegenbeli pálya között. A pozitívabb arcunkat kell felvinnünk a pályára. Ha együtt leszünk, nem lesz probléma. Soha sem számolgatok, saját magunkkal kell foglalkozni, s arra törekedni, hogy minden meccset megnyerjünk, mert akkor nem kell más csapatokat figyelgetnünk. Amikor ilyen szoros a mezőny, csak elkezdi vesézni az ember, hogy miként áll a tabella, mit játszottak a közeli riválisok. Ha sokszor el tudjuk hozni a három pontot, akkor nem érdekes, hogy a többiek hogy szerepelnek - zárta gondolatait Csongvai Áron, aki sejtetni engedte, mi lehet a jó út. Önbizalom, s a csapat egysége kell, hogy kikövezze a fehérváriak lépteit.

A Debrecen elleni találkozóról a sérült Fiola, Pinto, Schön és Szabó Levente mellett hiányzik majd az öt sárga lapja miatt eltiltását töltő Marcel Heister is.