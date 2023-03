Fehérvár Rugby Club (Vadkanok) – DEAC (Debreceni Huszárok) 26-22 (12:10)

A mérkőzés első pár percében kóstolgatták egymást a csapatok, a labda hol itt, hol ott pattogott, azonban jelentős esemény nem történt. Az első pontszerzésig a 16. percig várni kellett, azonban ekkor a vendégek szerezték meg a vezetést egy hibátlanul végigjátszott támadás végén. A válaszra nem sokat kellett várni, egy remek bedobás kombináció végén csomag alakult ki a 22-esen belül, amelynek végén Őrsi Dávid vált le majd szerezte meg az áttörést jelentő első célt. Csupán 5 perccel később a Vadkanok megismételték a sikeres formulát: bedobás az ellenfél célvonala mellett, csomag, a végén pedig Csörgei István növelte a Vadkanok előnyét. Erre egy védelmi hibát kihasználva még válaszolni tudtak a debreceniek, azonban a jutalomrúgást nem sikerült értékesíteni, így 12:10-es, minimális vezetéssel vonulhattak félidőre a csapatok.

A második félidő kezdetét jelző sípszó megszólalását követően mindenkit ugyanaz a kérdés foglalkoztatott: vajon sikerül-e megtörni a Vadkanoknak a szezont végig kísérő átkot, és nem „leülni” a félidőt követően, vagy a DEAC megfordítja a mérkőzést? A játékrész több szempontból is rosszul kezdődött, csupán két perccel a kezdőrúgást követően a Debrecen újabb célt szerzett, ezzel átvette a vezetést, illetve nem sokkal később a szezonban rendre remek formát mutató csapatkapitány, Csörgei István is megsérült, és el kellett hagyja a pályát. A 66. percben a csereként beállt rutinos róka, Láng Gábor - aki 52 éves, és egyedüli játékos a 90 évek Fehérvári siker csapatából - egy bedobást követően remekül ismerte fel a kínálkozó lehetőséget és megszerezte a vezetést jelentő célt. Az öröm sajnos nem tartott sokáig, ugyanis öt perccel később a vendégek ismét fordítani tudtak, ezzel a mérkőzés vége előtt ismét átvették a vezetést. A Vadkanok azonban nem hátráltak meg, támadás, támadást követett, amelynek meg is lett az eredménye. Az utolsó percben remek helyen nyertek bedobást, pár méterre az ellenfél célterületétől, amelynek végén Szabó Gergely kotorta be a győztes, mindent eldöntő célt, Vadkanok ezzel 26:22-re nyerték meg a meccset, megadva a tavaszi hadjárat jó alaphangulatát.

A következő ellenfelük a Szekerce csapata lesz április 15-én, Szentesen.