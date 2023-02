Bár nagy újvárosi helyzetekkel indult az összecsapás, ezek kimaradtak, ezt követően pedig a második harmadban zsinórban kétszer is betaláltak a lila-fehérek. Aztán Erik Emrich értékesítette a Nejc Brus ellen elkövetett szabálytalanság miatt megadott büntetőt, és ezzel lőtávolon belülre hozta csapatát. A záró húsz percben a Bikák mindent megtettek az egyenlítésért, amely eredményre is vezetett. Ezzel mintegy lélektani előnybe is kerültek, és Olli Pekka Valtola a kapu torkában nem hibázott közelről. Nem volt könnyű átvészelnie a DAB-nak a hátralevő perceket, mert volt olyan szituáció, amikor már Juho Mikael Järvinenen is túljutott a korong, és már-már a vendégek is gólnak örülhettek, ám Léránt René mentésének köszönhetően megőrizte előnyét a piros-fehér legénység, és egy meglehetősen zaklatott alapszakasz után bejutott a liga legjobb nyolc csapata közé.

- Idegesek voltunk az elején, látni lehetett a srácokon, hogy senki nem akar hibázni, de látni lehetett, hogy ha el akarod kerülni a hibákat, akkor is el fogod követni azokat. Kicsit mindig lekéstünk mindenhonnan, új volt ez a szituáció a játékosoknak, mert mindig nehéz dolog lezárni egy párharcot. A második harmad kemény volt számunkra, az Újpest nagyon jól játszott, tényleg az életükért küzdöttek, de a második és a harmadik harmad között a játékosok eldöntötték, hogy mi érdemeljük meg a továbbjutást, mi vagyunk az a csapat, amelyiknek tovább kell mennie. Óriási munkát végeztünk, Juho Järvinen is oroszlánrészt vállalt ebből, de pontosan ez volt az, ami kellett ma nekünk. Nem a legjobb teljesítmény volt tőlünk ez ma, kellett a jó kapusteljesítmény, és végül egy góllal többet lőttünk ellenfelünknél. Köszönöm az Újpestnek ezt a párharcot, korrekt, és szoros széria volt, és nagyon boldogok vagyunk! – fogalmazott érthetően felszabadultan Niko Eronen a vendéglátók szakvezetője.

- Ez a meccset meg kellett volna nyernünk, jól játszottunk, jól szálltunk bele, de ez a mérkőzés is tükrözte az idei idegenbeli teljesítményünket, hogy hiába játszunk helyenként jól, helyenként nagyon jól, egyszerűen nem tudjuk úgy befejezni a mérkőzést, hogy az győzelemmel érjen fel, és ez siralmas, így nagyon nehéz nyerni. Az biztos, hogy a harmadik harmadot nem úgy kezdtük, ahogy kellett volna, visszább vettünk, az okokat a játékosok tudják, mi nem, hogy ez miért történt, de ez érvényes az egész szezonunkra. Nagyon sajnáljuk, de ez nem a mai mérkőzésen, hanem leginkább az elsőn és a harmadikon ment el, mert ott nem úgy álltunk bele, ahogy kellett volna, és elengedtük azokat a meccseket. – monda csalódottan Virág Csaba az UTE trénere.