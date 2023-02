Kezdjük a kellemetlennel, és azzal, hogy csak átmeneti „üzemzavarról” van szó. Nagy Zsolt, és Tóth Balázs is hiányzott a ZTE elleni meccskeretből. A távolmaradásuknak prózai oka volt: rövid kihagyásra kényszerült válogatott karmestere és a hálóőr is kisebb sérülésekkel bajlódik. „Joe” az Újpest elleni kupamérkőzésen húzódott meg, nem is tudta folytatni a játékot, részben kiújult a nyáron szerzett komolyabb sérülése. „Balunak” még a múlt héten, egy edzésen zúzódott a lábfeje. Az orvosi vizsgálatok alapján hét-tíz nap kihagyás vár mindkettőjükre, jelenleg rehabilitációs kezelésen vesznek részt.

Ami pedig a vasárnapi örömöket illeti: történelmet írtak az akadémisták, akik a 100. élvonalbeli győzelméhez segítették hozzá a PAFC csapatát. Gruber Zsombor első gólját szerezte az élvonalban, és a tizenhat esztendős Kern Martin lett a valaha volt legfiatalabb debütáló Puskás-akadémista az OTP Bank Ligában.

Kedden éjfélkor zárul az átigazolási átigazolási időszak az OTP Bank Liga 2022/2023-as idényében, szerdától már csak a szabadon igazolható játékosok szerződtethetők.

A Puskás Akadémiához eddig két játékos érkezett: a horvát Karlo Bartolec Eszékről, a svéd Jonathan Levi az IFK Norrköpingtől igazolt Felcsútra. Már mindketten bemutatkoztak, sőt Bartolecre komoly szerep hárult Mezghrani sérülése miatt.

A távozók között egy név biztos: Skribek Alen Paksra igazolt, sajtóhírek szerint a Vasas Urblík József megszerzéséről tárgyal. Utóbbi meccskeretbe sem került még idén.

A PAFC három játékost adott kölcsönbe: Bakti Balázs Budafokra, Kicsun Jevhenyij Gyirmótra, Major Marcell a Nyírség-Spartacushoz került.