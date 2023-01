A megmérettetés 19 órakor kezdődik, és ami a lényeg, hogy ismét egész éjjel, legalább hajnali háromig pattogotthat a labda Pázmándi Sportközpontban. Az eseményre korosztálytól függetlenül lehetett jelentkezni. A tornán résztvevő csapatok a megye minden szegletéből jelezték érkezősüket. A házigazdák mellett Székesfehérvárról, Velencéről, Magyaralmásról, Gárdonyból, Kápolnásnyékről, valamint a felvidéki Mondrány-Madar településről jönnek csapatok a jelenlegi állás szerint. A mérkőzések minden valószínűség szerint – akárcsak a korábbi években - teltházas lelátók előtt zajlanak majd.

Kerkuska Miklós főszervező pedig beavatta a Fejér Megyei Hírlap olvasóit a részeltekbe.

Fotós: Kricskovics Antal / FMH

- Ugyanúgy, ahogy a korábbi évek során, tíz csapattal kívánjuk megrendezni a tornát, és már idejekorán betelt a létszám, rengeteg volt az érdeklődő, már decemberben, kis túlzással még egyszer ennyi gárda is elindulhatott volna, ha lenne kapacitásunk. Természetesen van még esélye annak a csapatnak is, amely most nem fért be, mert mindig előfordul olyan, hogy visszamondják az utolsó pillanatban, és akkor azok helyére be lehet ugrani. Igazság szerint a téli torna minden évben népszerűbb, mivel a holtidényben tartjuk, és ki vannak éhezve az ünnepek után a játékosok egy jó kis focira. A 15 perces összecsapásokon 5+1-es csapatok fognak majd megmérkőzni a szabványos 3x2 méteres kézilabda kapukra, azért, hogy többen játék lehetőséghez jussanak a többnyire tizenkét fős keretekből. – tudtuk meg.

Az előző évekhez hasonlóan most is lesznek különdíjak, így a legjobb kapus, a legjobb góllövő, a legjobb mezőnyjátékos teljesítményét is elismerik a szervezők.