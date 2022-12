A karatéban rendkívül fontos állomás az övvizsga, hisz fizikai, és szellemi felkészültségükről, technikai tudásukról kell számot adniuk a tanítványoknak.

- Évente kétszer van lehetőség előre lépni a tudás alapú hierarchiában, nyáron, és télen - tudtuk meg Bőke Béla, vezetőedzőtől.

A sünök, ahogy a dodzsó karatékáit hívják két napos felkészítő táborban vehettek részt a szombati övvizsga helyszínén, a zámolyi Csanádi Imre Általános Iskola tornatermében, a Harinezumi Dojoban. Bőven volt lehetőség a technikák csiszolására.

Fotós: A klub



A VTKE háza táján sportdiplomáciai siker is született: a székesfehérvári központú IFK Magyar Kyokushin Karate Szervezet tagjai közé lépett a komoly eredményekkel rendelkező jászberényi klub, a Yakuza SE, tudtuk meg az IFK magyarországi képviseletét is ellátó Bőke Bélától.

- Nem csak létszámban, szakmailag is erősödtünk, mivel a jászberényi klub az egyik legkomolyabb csapat Magyarországon. Több klubbal is folynak a tárgyalások, a remények szerint további egyesületek csatlakoznak. Rövidesen komoly, erős karate szevezetnek lesz a központja Székesfehérvár.