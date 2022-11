Új-Zéland – Magyarország 9-25 (2-5, 5-8, 1-5, 1-7)

A két dunaújvárosi játékost a soraiban tudó (Garda Krisztina, Geraldne Mahieu) együttes a továbbjutásért ugrott a medencébe, ennek szellemében kezdtek a mieink. Bár az első félidőben még a védekezésben akadtak kihagyások Bíró Attila tanítványainál, a folytatásban ebben sem volt hiány, és végül magabiztos siker lett a vége. Az elődöntőben az USA lesz Magyarország ellenfele.

– Nem tettünk különbséget az ausztrál, a spanyol és az új-zélandiak elleni mérkőzés között, mindent ugyanúgy csináltunk. A cél a kötelező győzelem volt, amit szép gólokkal teljesítettünk. Egy-két kiugró egyéni teljesítményt láttam, jónéhány fiatal játékosunk bizonyított ezúttal is. Akadt, amikor fel kellett emelni kicsit a hangom a védekezés miatt, a könnyen szerzett gólok okán az első félidőben hajlamosak voltunk hátul belealudni egy-egy szituációba – ezt jól használta ki az ellenfél, amely játéktudásban nyilvánvalóan ebből a mezőnyből lefelé lóg ki, ugyanakkor van olyan szintű csapat, hogy ezeket a hibákat kihasználja. A második félidőre rendeztük a sorokat a védekezésben is, elégedett vagyok. Természetesen a találkozó egyúttal már a szombati elődöntő jegyében is telt, miként a péntek délután is úgy telik, hiszen edzünk egyet – mondta Bíró Attila, a magyar női vízilabda-válogatott szövetség kapitánya.