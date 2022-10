A 33. fordulós OTP Bank Ligában az első kör végére érünk a hétvégén. Az előző bajnoksághoz hasonlóan ismét a Budapest Honvéd elleni mérkőzéssel érkezik meg ehhez a ponthoz a Puskás Akadémia. Akkor Nono góljára három válasza is volt Hornyák Zsolt együttesének. Plsek duplájával (a februári Honvéd elleni idegenbeli meccsről nincsenek jó emlékei: súlyos térdsérülést szenvedett, azóta nem is lépett pályára), és - az immár a PAFC csapatát erősítő - Mezghrani öngóljával 3-1-re nyertek a felcsútiak.

Akkoriban tulajdonképpen csak kicsivel álltak jobban a felek. Míg ez a Honvéd esetében azt jelentette, hogy kicsivel messzebb álltak a kiesőzónától, addig a PAFC vonatkozásában leszögezhető, hogy a tabella legelső helyét foglalták el!

Az előző szezonban 10 forduló után hét győzelmet, egy döntetlent, és két vereséget számlált a Puskás. Ehhez képest a döntetlenek kerültek többségbe ebben az idényben. 4 diadal, 5 iksz, és egyetlen vereség a mérleg. A veretlenségi sorozat párját ritkítja a bajnokságban, alulról súrolja a gárda a dobogó alsó fokát.

A Budapest Honvéd a válogatott szünet után a vergődés fázisába lépett, előbb egy gólgazdag meccsen 4-3-ra kikaptak Debrecenben, majd utóbb gyors pengeváltásokkal 2-2-re végzett otthon a Mezőkövesddel. Mindössze négy ponttal vannak a „piros vonal” fölött. Tavaly is meglegyintette a piros-feketéket a kiesés szele, ami Batik Bencét is megsuhintotta. A Honvédnél parkolópályára tett hátvéd a Puskásban már a dobogóért küzd, szerinte a Paks elleni győzelem az eredményesség szempontjából is sorsfordító lehet. és reméli, hogy a csapat szombaton is hasonlóan hatékony, vagy még jobb támadójátékot nyújt majd.

- Nagy hiba lenne, ha abból indulnánk ki, hogy alakultak Honvéd számára az utóbbi időszak mérkőzései. Kezdünk összeállni, mint csapat ebből kell építkeznünk! Jönnek is az eredmények. Pakson átlendültünk azon a sajátos nehézségünkön, hogy nem rúgtuk be a ziccereinket. A labdaszerzést követően pontosabban játszottuk meg a labdákat, és az utolsó passzok sokkal precízebbek voltak, persze a Paks elleni is sok olyan szituáció volt, amelyben, ha pontosabbak vagyunk, még több gólt szerezhettünk volna - utalt Batik Bence a tolnaiak ellen 3-1-re megnyert mérkőzésre. Egyébként ez volt a Puskás sorozatban tizedik veretlenül megvívott tétmérkőzése a szezonban.

A Puskás Akadémia - Budapest Honvéd találkozó szombaton 17 órakor kezdődik a Pancho Arénában.