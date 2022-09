– A megválasztásom után azért kezdtünk el dolgozni, hogy a klubot átpozícionáljuk, méltó legyen az egyesület eddigi száztizenkét évéhez. A MÁV Előre SC történetének a legnagyobb és legeredményesebb sportága a röplabda, és azt a célt tűztük ki magunknak, hogy ebben a szezonban mind a férfi, mind a női szakágban jussunk fel az Extraligába – bizonyára sokan emlékeznek ezekre a gondolatokra, melyek pontosan egy évvel ezelőtt ugyanezen a helyszínen, a Magyar Király Szálló falai között hangzottak el Tálos Péter klubelnök részéről.

Mi sem bizonyítja jobban, ezek nem üres szólamok voltak, hogy a város, és az ország egyik legpatinásabb egyesületének röplabdázói léptek egy szintet, és a néhány hét múlva induló pontvadászatokban tényleg az Extraligában szerepelnek, miután női és férfi vonalon is aranyérmesek lettek az NB I-ben.

A klubvezető nem tagadta meg önmagát, ezúttal is markánsan fogalmazta meg az egyesület, illetve a röplabdázók előtt álló feladatokat, célokat.

– Nagyon izgalmas helyzetben vagyunk, hiszen sikerült kivívni mind a női, mind a férfi csapat szakágban, hogy ott lehessünk az élvonalban. Ez több szempontból is rendkívül fontos. Egyrészt a MÁV Előre az egyik legpatinásabb egyesület, 1909 óta létezik, és ahhoz, hogy komoly klub lehessen, legalább egy csapatsportágban ott kell lennünk a legjobbak között. Azzal, hogy a röplabdában képesek vagyunk az Extraligában szerepelni, ezt a teljesítettük, innentől kezdve úgy érzem, a MÁV Előrét ugyanolyan komolyan kell venni, mint a jégkorong, vagy a labdarúgó csapatot. Olyan kereteket sikerült összerakunk, hogy szép eredményeket várhatunk csapatainktól. Mindkét szakág ugyanolyan fontos számunkra, sarokkövét képezik a stratégiánknak, hiszen mind a férfi, mind a női utánpótlást szeretnénk világszínvonalúvá tenni a környéken, és ehhez is elengedhetetlen az, hogy a csapatok a legjobbak között harcoljanak - lehetőség szerint beépítve az általunk nevelt játékosokat. Nyilván nem reális, hogy az első évben megnyerjük az Extraligát, de más célt nem tűzhetünk ki magunk elé. Nincs olyan ellenfél egyik szakágban sem, akit ne akarnánk megverni akár a saját otthonában is. Mindkét csapat számára minden mérkőzésen a győzelem a cél, de a minimálisan elvárható, hogy az Extraligában ott ragadjunk, és tartósan ott is legyünk – tudtuk meg.

Koch Róbert, a MÁV Előre SC szakmai igazgatói tisztét is betölti amellett, hogy a férfi válogatott szövetségi kapitánya, így aztán teljes képet kap, és naprakész a csapatok életéből, munkájáról.

– Magyarországon egyedülálló egyesületként két Extraligás csapatot tudhat magáénak a MÁV Előre, ezen sokan csodálkoztak az országon belül. Nekünk erre az volt a válaszunk, hogy nagyot kellett álmodunk ezért. Nekem már volt részem az elmúlt öt évben Ausztriában hasonlóban (UVC Graz Austria edzőjeként – a szerk.), ott is két Extraligás csapat működött, láttam, hogy ez kivitelezhető és nagyon bizakodó vagyok abban a tekintetben, hogy mindkét mezőnyben maradandót alkothatnak a csapatok. A projekt hosszútávú és eszerint építjük fel a szakmai munkát.

Folyamatosan arra törekedett a klub, hogy a tehetséges játékosokat megtartsa, illetve olyanokat hozzanak Fehérvárra, akik erősítést jelenthetnek.

Nagy Fanni, a MÁV Előre-ST Solar női csapatának vezetőedzője február óta dolgozik a gárdával, és megnyerte velük a bajnokságot.

– Mindenki örült annak, hogy feljutottunk, de most már a jövőbeni tervekre kell koncentrálni. Nyáron egy kicsit átalakult a csapat, elsősorban azokat a fiatalokat tartottuk, akik mind képességben, mind pedig hozzáállásban beleférnek a keretbe. Tapasztaltabbak is jöttek, akik tudják majd segíteni a fiatalokat, de közben egy megfelelő csapategységet szeretnénk kialakítani. A célunk az év folyamán az, hogy fejlődjön a csapat és egyénileg a lányok, és minél jobb eredményt elérjünk. Reális elvárás, hogy bent maradjunk az Extraligában.

Az új szerzemények közül a magyar bajnoki címmel is rendelkező Vajda Beáta rutinjával sokat segíthet a csapaton.

– Nagyon örülök annak, hogy részese lehetek egy ilyen projektnek, amely Székesfehérváron elindult. Az eddigi munka nagyon jól halad. A szakmai háttértől kezdve minden adott ahhoz, hogy jó eredményeket érjünk el. Bátor lépésnek tartom az Extraligában való részvételt, hiszen fiatal a csapat, de velük is meg lehet ezt lépni. Nincs igazán nagy nyomás rajtunk, de egy sikerre éhes csapattal nagyon jól lehet teljesíteni.

Dávid Zoltán, a férfiak trénere tavaly szinte a lehetetlenre vállalkozott, hiszen még csak reménykedett abban, hogy tanítványai az aranyérem elnyerésével sikeres zárhatják az idényt.

– Nagyon nagy fegyvertény, hogy megnyertük az NB I-et, lényegében olyan játékosokkal, akik a saját klubjukban is alig játszottak. Ellenben, aki kilenc hónapig nap mint nap kőkeményen dolgozik, az a végén learathatja a babérokat. Rengeteget fejlődött a csapat minden téren és nagyon örültem annak, hogy beálltak egy olyan sorba, hogy hittek abban, amilyen célokat mi kitűztünk. Ismét újabb fiatal tehetségeket igazoltunk, szeretném, hogy ők is bíznának magukban. Fontosak a részsikerek, már az első bajnokin szetteket nyernénk, mert ezekből fogunk tudni táplálkozni, és építkezni.