A hölgyek keltek korábban a vasárnapi versenynapon, ők már a délelőtti órákban elkezdték a küzdelmeket, 9-tól következett a lósorsolás a Bregyóban, tíz óra után már lovagoltak a hölgyek. Egy órával később, a bónusz vívással bíbelődtek a páston, az időjárás nem volt kegyes, hol szebbik, hol csúnyábbik arcát mutatta, néha kisütött a nap, azonban az erős szél végig zavaróan hatott. Az úszás során az időjárással végre nem kellett foglalkozniuk a versenyzőknek a Csitáry G. Emil Uszodában, azonban a futás és a kombi során – főleg a lövészetnél a helyenként felerősödő szél próbára tette a sportolókat. A záró kombi előtt az már biztos volt, hogy Magyarország csapatban legrosszabb esetben második, ugyanis a mieinken kívül csak a briteknél jutott be három versenyző a 18-as döntőbe. Egyéniben a nagyszerűen futó és lövő brit Charlie Follett nyert 1422 ponttal, honfitársa, Joanna Muir (1393) és az újpesti Gulyás Michelle (1383) előtt, Simon Sarolta 6. (1368) lett, Barta Luca 10. (1351), Guzi Blanka pedig 11. pozícióban érkezett (1351). A csapatverseny így alakult: 1. Nagy-Britannia (Follett, Muir, Kate French) 4185 pont, 2. Magyarország (Gulyás, Simon, Barta) 4102, 3. Litvánia (Ieva Serapinaite, Elzbieta Adomaityte, Aurelija Tamasauskaite) 3459.

Az ezüstérmes női válogatott az Európa-bajnokságon, Simon Sarolta, Barta Luca és Gulyás Michelle

Fotós: Horog László / FMH

Késő délután következtek az erősebb nem képviselői, a lovaglás során a Volán Fehérvár olimpikonja, Demeter Bence hibátlanul ment Royal nyergében, az időre is figyelt, 300 ponttal gazdagodott. Három honfitársa, Bereczki Richárd, Szép Balázs és Böhm Csaba is jól teljesített, mindössze Böhm lova hibázott egyet, a harmadik akadálynál, ezért a maximális 300 helyett 293 ponttal kellett beérnie. A bónusz vívás során nem ment a mieinknek, gyorsan búcsúztak, Demeter Bence az Eb-n előzőleg háromszor verte a lengyel Gutkowskit, aki ezúttal gyorsabbnak bizonyult nála. „Jó lett volna néhány plusz pont a kombi előtt, ezúttal riválisom jobb volt” – jegyezte meg Demeter. A 32 éves sportoló a medencében is jól szelte a habokat, a selejtezőben és a középdöntőben nyújtott teljesítményét fél másodperccel túlszárnyalta, míg korábban mindkétszer 2:08-as eredménnyel zárta a 200 méter gyorsot, ezúttal 2:07,5 állt a neve mellett, amit elégedetten konstatált. A számot az olasz Giorgio Malan nyerte (2:03), Bereczki 2.05-tel jelentkezett.