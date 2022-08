A legvérmesebb fanatikusok is talán egy döntetlen kiharcolásában bíztak a kölni RheinEnergie Stadionban csütörtök este, azonban a Mol Fehérvár FC szenzációs győzelmet aratott a Bundesligában legutóbb hetedik helyen zárt 1. FC Köln vendégeként. Dietz korai góljára Chabot kiállítását követően Budu Zivzivadze és Dárdai Palkó még a szünet előtt válaszolt, 2-1-re nyert a piros-kék egylet. A fehérváriak így kedvező helyzetből várhatják az augusztus 25-én 19 órakor kezdődő visszavágót. Azonban azzal mindenki tisztában van, kegyetlenül nehéz mérkőzés vár mindkét csapatra.

- Mi tagadás, az eredménnyel nem lehetek elégedett – értékelt a találkozót követő sajtótájékoztatón 1. FC Köln vezetőedzője, Steffen Baumgart. – Az első húsz percben remekül játszottunk, aztán jött egy krimiszerű piros lap és felborult a játékunk. A teljesítményünkkel a vereség ellenére sem lehetek elégedetlen. A csapatom mindent megtett, beleadott, a labdabirtoklásunk rendben volt, de nem alakítottunk ki annyi helyzetet, amennyit szerettünk volna, mert nagyon jól védekezett az ellenfelünk. A kiállítást követően megbomlott a szervezettségünk, pedig arra lett volna szükség, hogy nyugodtan játsszunk tovább, de ez nem sikerült a második félidőig, s az ellenfelünk támadójátéka hatékonynak bizonyult. Az, hogy piros lapot kap valamelyik játékosom, előfordulhat, két ilyen kapott gól azonban nem esik meg minden nap, szerencse is kellett hozzájuk. A fordulás után feljavult a játékunk, de eredményességben nem volt foganatja. Megfelelő előkészületre lesz szükség, higgadtan kell pályára lépnünk a visszavágón, de ismerik a Kölnt, nehéz lesz minket megfékezni, teljes gázzal küzdünk majd. A párharc két meccsen dől el, győzni megyünk Magyarországra. A mérkőzés előtt is jó véleménnyel voltam Michael Borisról, s most sincs ez másként. Tudtuk, hogy jó csapat a Fehérvár, ezt ezen a mérkőzésen is bizonyította, hiszen nagyszerűen védekezett, ezért kevés helyzetet dolgoztunk ki, valamint a széleken is tudott érvényesülni. Kemény menet lesz a visszavágó, de felemelt fejjel fogunk érkezni Székesfehérvárra, s azon leszünk, hogy korrigáljuk, amit ma elrontottunk.

Budu Zivzivadze gól lőtt és gólpasszt adott

Forrás: Tóth Ella/molfehwervarfc.hu

Michael Boris Köln mellől származik, így a Mol Fehérvár FC trénerében különleges érzéseket kelthetett a bravúrgyőzelem.

- Ez a siker egyáltalán nem Michael Borisról, hanem a Mol Fehérvárról szól, még akkor is, ha a környékről származom – vélekedett a sajtótájékoztatón Michael Boris. – A célunk az volt, hogy legalább döntetlent elérjünk a Köln otthonában, s bár győzelemmel várhatjuk a visszavágót, figyelmeztetnék mindenkit, hogy kilencven perc még hátravan a párharcból. Ami a mérkőzést illeti, erősen kezdett a Köln, de a játékosai nem tudták pontosan, miként járhatnának túl az eszünkön. A piros lap miatt megváltozott a játék képe, kihasználtuk a vetélytársunk védekezésének sebezhetőségét, s megmutattuk, hogy tudunk futballozni. Nem a terv szerint folytatódott második félidő, az emberelőny nem mutatkozott meg a játék képén, mert a Köln kitámadott. Nehéz volt irányítani a gárdát ebben a környezetben, nehéz volt a hangzavarban instruálni a társaságot. Fantasztikus volt a hangulat, nyomott a házigazda, sok-sok szögletet végezhetett el, csak úgy záporoztak a beadások, de a hazaiak minden erőfeszítése hiábavalónak bizonyult. Szenvednünk kellett, sok-sok extra métert meg kellett tennünk, ám a labdával hatékonyak voltunk a széleken. Jó volt látni, hogy kisegítettük egymást a szorult helyzetekben. A mérkőzést megelőzően utaltam rá, hogy sok minden történhet a meccsen, például a játékvezető kiállíthat valakit, ami befolyásolja a mérkőzést, s ez így is történt. Ebből kiindulva nem tudhatom, miként alakul jövő héten a visszavágó, ahogyan a kölniek sem. A játékosaim fel lesznek készítve a következő mérkőzésre is, amelyen jó napi formát mutatva, mindent beleadva lehetünk sikeresek. A regenerálódás kerül előtérbe, a szombat szabad lesz, vasárnap pedig újult erővel edzésbe állunk, hogy felkészüljünk a visszavágóra.