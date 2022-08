Egy magyar csapat már biztos résztvevője lesz valamely európai kupasorozat főtáblájának, hiszen a Ferencváros minden bizonnyal az Európa-liga csoportkörében folytatja szereplését. Ugyanis az ír Shamrock Rovers együttesét 4-0-ra verte a playoff első felvonásán. Ha Dublinban mégis meglepetés érné a Fradit, akkor a Konferencialiga csoportkörében viaskodna tovább, ott, ahova a Mol Fehérvár FC éppen igyekszik. De a Vidinek bitang nehéz dolga van. Az azeri Gabala (4-1, 1-2) és a moldáv Petrocub Hincesti (5-0, 2-1) ellen sikerrel megvívott selejtezők után egy jóval magasabban jegyzett rivális várt a Vidire. Az 1. FC Köln a német labdarúgás első bajnoka, a Bundesligában háromszor hódította el a Salátástálat, s hat alkalommal nyert német kupát. Az 1980-as években Európa-szerte jól csengett a kölni játékosok neve, Toni Schumacher, Pierre Littbarski, Klaus Alofs, Bernd Schuster, Thomas Häßler... csak néhány név a klasszisok közül. Azonban az 1. FC Köln sohasem tartozott a kontinens topklubjai közé. Mint ahogy most sem. Persze, azért az FC és a Vidi keretértéke, vagy éppen alapvető játékereje között szembeötlő a különbség, mégis, a magyar csapatok képesek csodát tenni. Mint ahogy képes volt a Videoton UEFA-kupa-döntőt játszani 1985-ben, s képes volt meglepni a világelitbe tartozó Angliát, Franciaországot, Németországot a magyar labdarúgó-válogatott az utóbbi hónapokban. Ebből próbáltak meríteni a piros-kékek a Rajna-menti városban is.

„Az ember úgy van vele, hogy hisz benne, amíg nem bizonyosodik meg valamiről. Utána viszont már nem kell hit, mert ott a bizonyosság, hogy képes volt rá, és mi a magyar válogatottal sokszor bebizonyítottuk, hogy nincs lehetetlen. Ezért én is úgy vagyok vele, hogy nem hiszek a Köln kiejtésében, hanem biztos vagyok benne, hogy képesek vagyunk rá. A válogatottal elért győzelmek is megérdemeltek voltak. Az ellenfél jobb nálunk, ezért minden apróságnak stimmelnie kell, hogy le tudjuk győzni őket, de ez nem riaszt el minket. Ki akarjuk ejteni a Kölnt, és a visszavágó után együtt akarunk ünnepelni a szurkolóinkkal.” – fogalmazott a találkozó előtt a molcsoport.hu-nak Nego Loic, a fehérváriak magyar válogatott szélsője.

Aki természetesen kezdőként kapott szerepet a RheinEnergieStadionban, ahol már ott volt a pályán a héten érkezett dán védő, Kasper Larsen is. Michael Boris öt védővel, négy középpályással és egy csatárral vette fel a harcot Steffen Baumgart alakulatával.

A stadiont szinte teljesen megtöltő kölni szurkolók egységes öltözékükkel pirosra festették a lelátókat, míg a Vidit 200 lelkes drukker kísérte el.

Az első tíz percben nyomasztó volt a németek fölénye, balról és jobbról küldött beadásokkal próbáltak zavart okozni, de nem centerezésből szereztek vezetést a 14. percben. Schwäbe kapus küldte előre a labdát, amit Hangya fejelt le, de a játékszer Ljubicic elé került. Remekül futtatta Florian Dietzet, akit Sabanov becsúszva sem tudott megállítani. A német támadó cipelte még, majd 15 méterről Kovács Dániel mellett lőtt a hálóba, 1-0. A góltól nem roppant össze a Vidi. A 20. percben például Dárdai Palkó lépett volna ki, de Julian Chabot buktatta 20 méterre a hazai kaputól, s a német védő azonnal piros lapot kapott. Váratlan volt a fordulat, amit meglovagolhatott volna a Vidi. Egyre bátrabban fejlődtek fel a fehérváriak, fél óra elteltével Bamgoye vette el a lövés lehetőségét Dárdaitól, s így lett les a helyzetből, de a 34. percben oktatott a Vidi: eg bedobás után Zivzivadze tette ki a jobb oldalra a labdát Bamgboye és Nego játszott össze, Nego parádésan küldte a lasztit középre, Budu Zivzivadze pedig 5 méterről csúsztatott, a felsőlécről vágódott a labda hálóba, 1-1. S ezzel nem volt vége! Néhány veszélyes kölni szöglet után a fehérváriak sokkolták a „kecskéseket”. A 40. percben Zivzivadze ugratta ki bal külsővel Dárdai Palkót, aki 12 méterről, ballal lőtte ki a rövid felső sarkot, 1-2.

Dárdai Palkó remekül játszott Kölnben

A szünetben Steffen Baumgart cserélt, majd idegesen figyelte, mi történik a pályán, kapott is egy sárga lapot. A fehérváriak inkább mélyen védekeztek, a kölniek próbálkoztak nyomást gyakorolni a Vidi játékosaira, de kölönösebb gólveszélyt nem tudtak kialakítani. Sorozatban küldték be a szögleteket a hazaiak, az egyiknél Hangya Szilveszter az oldalhálóba fejelte a labdát, majd Szkiri stukkolása jócskán elkerülte a kaput. A második játékrész derekán beszorult a Vidi, Kovács Dánielnek előbb egy hulló labdát kellett kiöklöznie, majd messze ki kellett lépnie kapujából, hogy lefüleljen egy kölni akciót. Elképesztően nehéz perceket kellett átélnie a piros-kék egyletnek, Maina betörését követően az életerős löketet lábbal kellett a kapufára tolnia Kovács kapusnak. Az utolsó negyedórára három friss játékossal próbálta növelni a nyomást az 1. FC Köln. Michael Boris csak 81. minutumban cserélt először, Heistert küldte be, hogy hatékonyabban tudja őrizni az előnyt csapata. Az utolsó percekben – ahogy az egész második félidőben – csak védekezett a Vidi, de Zivzivadze azért még kapura tört a hajrában, mellé lőtt.

A Mol Fehérvár FC hatalmas, nem várt sikert aratott: letörte a kecske szarvát Kölnben!

JEGYZŐKÖNYV

1. FC Köln – Mol Fehérvár FC 1-2 (1-2)

Köln, RheinEnergieStadion, 45 000 néző. V.: Tiago Martins (portugál)

1. FC Köln: Schwäbe – Schmitz, Hübers, Chabot, Pedersen (Kilian, a szünetben) – Hector, Szkiri – Thielmann (Maina, 60.), Ljubicic (Olesen, 76.), Kainz (Tigges, 76.) – Dietz (Adamian, 76.). Vezetőedző: Steffen Baumgart

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Nego, Larsen, Stopira, Sabanov, Hangya – Bamgboye (Ljednyev, 86.), Pinto (Lüftner, 94.), Fiola, Dárdai (Heister, 81.) – Zivzivadze (Pokorny, 94.). Vezetőedző: Michael Boris

Gól: Dietz (14.) illetve Zivzivadze (34.), Dárdai (40.)

Sárga lap: Szkiri (68.), Hector (94.) illetve Larsen (24.), Hanyga (56.), Fiola (58.), Dárdai (69.), Zivzivadze (85.)

Kiállítva: Chabot (20.)