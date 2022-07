Mozgalmas szezonon jutott túl Szalkai Kitti. A Tolna-Mőzs élvonalbeli csapatában futsalozik, Felcsúton edzősködik a női utánpótlásban, Sárkeresztesen futballozik a kispályás női Carissa osztályban. A közelmúltban egyetlen Fejér megyei játékosként a futsal válogatottban szerepelt a portugáliai Európa-bajnokság négyes döntőjében.

- Székesfehérváron születtem, most is itt élek, Lovasberényben nőttem fel. Apukám, testvérem is focizott, anyukám is nagyon kedvelte a sportokat. Otthon sokat fociztunk, mindig jártam apukám, testvérem meccseire. Egy ilyen alkalommal, amikor a bátyám focizott, láttam, hogy az ellenfél csapatában van egy kislány. Gondoltam, ha neki sikerült, én miért ne futballozhatnék? Fiúkkal kezdtem Lovasberényben, jó csapatunk volt, imádtam velük játszani. Később, immár női csapatban Székesfehérváron folytattam a labdarúgást. Hobbiszinten még tollaslabdáztam, illetve az általános iskolásként, gimnazistaként több versenyre jártam, kipróbáltam magam mezei futóversenyen, atlétikában, tollaslabdában. Aztán a foci mellett döntöttem.

Nem csak kergeti a labdát, edzősködik is, Felcsúton, az akadémián. „Tavaly az U17-es lány korosztálynál voltam vezetőedző, az új szezonban pedig az U15-ös lányokkal foglalkozom. Edzőként szeretnék tovább fejlődni, a folytatásban is utánpótlás korosztályoknál dolgozni. Nagyon örülök, hogy az akadémián profi körülmények között készülhetnek a lányok is, igyekszem őket mindenben segíteni, támogatni. Jelenleg a Tolna-Mözs csapatában futsalozom az első osztályban, a bajnokságban harmadik, a Magyar Kupában pedig a második helyen zártunk. A sárkeresztesi csapatban főként a régi, fehérvári csapattársaim játszanak, amikor van időm, mindig velük tartok ezekre a kispályás tornákra. Az újvárosi fociszövetségnél, a DLSZ-nél a szezon alapján én kaptam a különdíjat, aminek nagyon örültem.”

A két hete, Portugáliában, Gondomar városában rendezett futbal Eb négyes döntőjére terelődik a szó, amelyen részt vett a magyar válogatott tagjaként.

- Az ősszel zajlottak az Ebselejtezők, ahol Fehéroroszország, Oroszország és Hollandia volt az ellenfelünk. Két győzelemmel, egy vereséggel az oroszok mögött zártuk a csoportot, az oroszok csoportelsőként jutottak ki az Eb-re. Az ismert helyzet miatt azonban kaptuk a hírt, hogy hazánkat kérték fel a szereplésre a kvalifikációt megnyerők helyett, utazhatunk Gondomarba. Nem sok időnk volt felkészülni, de amennyit csak tudtunk, gyakoroltunk egyénileg és csapatszinten is. Az elődöntőben a vérprofi, portugál csapattal találkoztunk, minden szempontból fölénk kerekedtek. Azt gondolom, az eredmény - 6-0-ra győztek a házigazdák - ellenére sikerült a tisztes helytállás a világ egyik legjobb csapata ellen. A bronzmeccset az ukránokkal játszottuk, ahol 2-1-es vereséget szenvedtünk. Maradt bennünk egy kis hiányérzet a mutatott játék miatt, de azt kell mondanom, ennyivel jobb csapat az ukrán. A 4. helyen végeztünk, úgy gondolom, erre büszkék lehetünk. Nálunk a legtöbb játékos dolgozik a futsal mellett, nem tudunk profi körülmények között készülni, illetve a magyar bajnokság sem tud erre a nemzetközi szintre és tempóra felkészíteni. Hatalmas megtiszteltetés volt részt venni a tornán, örök élmény marad. A futsalban ősszel újra selejtező következik, jó lenne ismét kijutni az Eb-re. Aztán pedig magánéleti dolgokra szeretnék több időt fordítani.

Korábban is szerepelt már a futsal nemzeti együttesben. Először 2015-ben, 2018-tól meg szinte minden évben pályára lépett válogatott eseményen.

- Nagypályán, az első osztályban sosem próbáltam ki magam, az játékosként nem áll hozzám annyira közel. Kispályázni imádok, hiszen ott főleg a régi csapattársaimmal játszhatok együtt, akikkel mindig tudunk kicsit nosztalgiázni a régi, közös események kapcsán. A futsal a hobbi, amit a munka mellett igyekszem minél profibban űzni, innen szintén rengeteg barátot, és sok szép élményt kaptam. Futsalban általában hátsó poszton szerepelek, illetve a szélen.

A tenisz közel áll a szívéhez. Amikor arról faggatom, akad-e sportolói példaképe, illetve olyan sportember, akire leginkább felnéz, meglepő módon nem futballistát említ.

- Talán furcsán hangzik, de példaképet kell mondanom, a teniszező Rafael Nadalt említem. Nagyon szeretem a játékát, minden pontért megküzd, egyetlen labdamenetet se ad fel, rengetegszer fordított már vert helyzetből.