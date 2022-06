Délután hamar eldőlt, hogy az Egyesült Államok női vízilabda-válogatottja döntőt játszhat a világbajnokságon, hiszen az elmúlt három vb-t megnyerő amerikaiak nagyon simán, 14-6-ra verték Olaszország csapatát.

A magyar hölgyek ismét több ezer buzdító torok erejét átérezve ugrottak medencébe Hollandia ellen a másik elődöntőben. Ahogy azt a vb-n megszokhatták a vízilabdabarátok, Vályi Vanda hozta el a labdát a ráúszásnál. Az első támadást azonban nem tudta góllal zárni Bíró Attila együttese, Szilágyi Dorka lőtt korábbi dunaújvárosi klubtársa, Aarst kapuja mellé. 2 perc és 14 másodperc telt el a meccsből, mikor Wolves a kapunak háttal húzta be centerből a labdát a jobb sarokba emberelőnyben, 0-1. Sok hibával játszott a magyar csapat, aztán Keszthelyi Rita távolról indított rakétát, a blokkon változtatva irányt landolt a labda a kapuban, 1-1. Magyari Alda állta a sarat, védte a hollandok löketeit. Azonban a sorozatos fórokat nem tudta blokkolni a magyar csapat, Sevenich talált be, 1-2. De nem húzhattak el a hollandok, mert egy kontrafault nyomám Leimeter éles szögből küldte a lasztit szépen a hosszúba, 2-2. 23 másodperccel a negyed vége előtt Ten Broek patintott a sarokba egy kipattanót, 2-3.

A rövid szünet után a magyar lányok támadhattak, s Gurisatti távolról, nagyon pontosan lőtt a bal kapufa mellé, 3-3. Magyari védett, Keszthelyi pedig a jobb kapufáról pattintotta a labdát a hálóba, 4-3. A negyed derekán Van de Kraatsra játszották a hollandok a fórt, 4-4. Máté ejtése a kapufáról jött ki, Faragó is a kapufát találta el később, azonban Máté Zsuzsa a kipattanót bepiszkálta, 5-4. Emberelőnyt kaptak a ollandok, Van de Kraats be is vágta, 5-5. Aarts egyre többet védett, Sleeking pedig távolról csúsztatta a labdát a jobb sarokba Magyari keze alatt, majd Gurisatti válaszolt a kapu előtt birkózva, 6-6.

A nagyszünet után Vályi Vanda bombájával került előnybe a magyar csapat, 7-6. Laura Aarts korábbi újvárosi társai megszórták a holland kapust, Garda Kriszta sistergőssel tólt ki vele, ráadásul kettővel, közben csak Rogge válaszolt előbb halkan, majd kicsit hangosabban, 9-8. A negyed felénél Leimeter Dóra némi lengetés után váltott gólra egy fórt, 10-8. Ten Broek sem volt rest büntetni egy előnyt, 10-9. Leimeter megingathatatlan volt, épp oly magas szinten lőtt a kapuba fórból, mint amilyenen maga a meccs izzott. 11-9-nél ziccert puskázott el a magyar csapat, de Magyari zárta a szögeket a hollandok előtt. A harmadik periódus zárásaként Van de Kraats ejtett, 11-10.

Parks és Van de Kraats gólváltása után videós góllal egyenlített Hollandia az ötgólos Van de Kraats révén, 12-12. Leimeter pedig negyedszer volt eredményes a röviden, 13-12. Gurisatti a felső lécet trafálta el 40 másodperccel a vége előtt, Magyari pedig nagyot védett. Döntőben a magyar lányok!