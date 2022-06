A Vidi június 11-én kezdi meg a felkészülést az új idény küzdelmeire, egyelőre kérdéses, milyen kerettel. A kölcsönjátékosok kapcsán azonban egy kicsit most tisztult a kép. A klub bejelentése alapján nem él a Fehérvár opciós vételi jogával Peter Zulj és Lamin Jallow esetében, előbbi 14, utóbbi 8 tétmérkőzésen lépett pályára a piros-kékeknél. A tervek szerint visszatér Székesfehérvárra Lyes Houri, aki a tavalyi szezonban a román élvonalbeli Universitatea Craiova színeiben játszott, nem is akárhogy, de az idényét kettétörte egy térdsérülés, így nem éltek az ő vételi opciójával. Szintén a Mol Fehérvárnál kezdik meg a felkészülést a tavasszal kölcsönben szereplő labdarúgók, Gundel-Takács Bence, Emil Rockov, Zeke Márió, Halmai Ádám, Csoboth Kevin, Budu Zivzivadze, Szabó Levente, Zsóri Dániel, illetve kooperációs partnernél, a Budaörsnél szereplő Kojnok Zsolt és Horváth Barnabás is.