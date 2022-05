A világ egyik legősibb, a Távol-Keletről származó stratégiai játéka a go. Európában a XIX. században vált ismertté, nálunk azonban leginkább csak kétbetűs szóként ismerik sokan a keresztrejtvényben. Nagyon egyszerű játék a go, a sakkhoz viszonyítva talán még könnyebb elsajátítani. Pár percen belül minden szabállyal tisztában lehet lenni. 4-5 éves kortól érdemes elkezdeni, de hatéves kortól már a 19x19-es táblán tudnak játszani a gyerekek. Azt szokták mondani azonban, hogy egy élet is kevés ahhoz, hogy profi szinten elsajátítsa valaki a sportágat, ráadásul a játék annyira mély, hogy a számítógépek egyelőre nem bírnak még vele.

A kapcsolat a Magyar Gószövetség és a Köfém Művelődési Ház között több mint húsz évre nyúlik vissza. A kilencvenes évek végén és a kétezres évek elején számos goverseny került itt megrendezésre, többek között egy alkalommal magyar bajnokság, illetve 2000-ben az akkori legrangosabb európai körverseny, a Fujitsu Grand Prix magyarországi állomása, melyekre hatvan versenyző érkezett Székesfehérvárra. Ekkoriban éveken keresztül heti rendszerességgel goklub is működött a Köfém Művelődési Házban, és az ország legaktívabb vidéki goélete szintén a koronázóvárosban volt. 2011-ben is rendeztek közösen goversenyt, akkor a rangos Magyar Kupa helyszíne volt a megyeszékhely. Volt olyan verseny, ahol ötven-hatvan indulóval számolhattak. A Székesfehérvári Gó Sportegyesület is ennek a klubnak köszönheti a megalakulását.

A versennyel a székesfehérvári goéletet szeretnék újra felpezsdíteni, melynek egyik eszköze volt a tavalyi és tavaly előtti Királyok Kupája, amelynek állandó mottója: „Goverseny a királyok városában”. Terveik között szerepel a heti goklub újraindítása is. Mostanság 100–200 aktív játékos jellemző az országban kezdve a 15–20 fős versenyekről a 30–40 versenyzőt számláló megmérettetésig. A versenyek többsége a fővárosban van, Székesfehérvár az egyetlen vidéki helyszín. Az idei versenynaptárban jobbára külföldi versenyekkel találkozhattunk eddig, így Koreában, Csehországban, Szerbiában, valamint Szlovéniában ültek a táblák mögé a nemzetközi mezőny tagjai.

A szombati megmérettetésre harminc-negyven versenyzőt várnak az országból, köztük nagymesteri fokozatúakat is. A IV. Királyok Kupáját négyfordulósra tervezik, amely svájci rendszerű, mínusz két köves hendikep lesz, és fejenként 40 perc gondolkodási idő áll rendelkezésre. A verseny megnyitójára pedig 9.45-kor kerül sor, ezt megelőzően pedig reggel negyed kilenctől 9.40-ig fogadják el a szervezők a nevezéseket.