Nem tudtak teljes létszámmal részt venni a versenyen a fehérvári tollaslabdázók, ugyanis Erdős Zsombor és Pinke Anna betegség miatt hiányoztak a tornáról, de a csapat nagyobb része remekül helyt állt és érmekkel tért haza.

Az U15-ösök mezőnyében Pető Balázs három medált szerzett. Fiú párosban Ágai Zénóval (Érd), míg vegyes párosban Karalyos Etelkával (Hajdúszoboszló) az oldalán a dobogó legfelső fokára ért fel, míg az egyéni döntőben páros társa, Ágai jobbnak bizonyult nála, így két arany- és egy ezüst­éremmel végzett. Gyenge ­Laura is kétszer döntőzhetett, a lány egyesben és párosban Magura Sárával (Debrecen), de neki ezúttal meg kellett elégednie két ezüstéremmel. Magurával először indult duóban, így az ezüstérem kellemes meglepetésnek számított.

U19-ben Szkok Bence meglepően jó játékkal rukkolt elő, három szettben, többször is vezetve szoros csatában kapott ki az esélyesebb Nagy Dánieltől (Pápa). Simon Alíz ugyan a lányok mezőnyében nem jutott be a legjobb négy közé, de vegyes párosban kiváló teljesítményt nyújtott. Új társával, a győri Nusser Ádámmal elődöntőt játszhattak a magyar válogatott két legerősebb játékosát jelentő Kígyós–Vetor duó ellen, ahol két szoros szettben maradtak alul, de a bronzérem így is szép eredmény.

A következő megmérettetésre nem kell sokat várniuk a fehérvári tollaslabdázóknak, a hétvégén a felnőttek szerepelnek az országos döntőkben.