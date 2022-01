A pandémia miatt két és fél éves szünet után tért haza múlt év végén a családjával, rövidesen utaznak vissza Reykjavíkba. A 45 éves kapus a Vidiben járta végig a szamárlétrát, ám az NB I-es gárdában nem mutatkozott be, mindössze egy kupameccsen védett 1995 kora őszén, a Budafok ellen, győztes derbin, idegenben. A Gázszerben összesen 54 alkalommal szerepelt, NB I-es, NB II-es és MK-meccsen, a klub hirtelen megszűnt, a Pécs jogutódként folytatta tovább az NB I-ben, a tavaszi szezontól. Ez ma már elképzelhetetlen lenne, akkoriban megtörténhetett, Matus két évet töltött a baranyaiaknál, 45 mérkőzésen bizonyított, a Gázszerhez hasonlóan az első, a második vonalban és a Magyar Kupában. Aztán Finnországba szerződött, onnan pedig még északabbra, Izlandra.

- Finnországban a Kotkan TP, az FC Pori Jazz, Rovaniemen Palloseura csapataiban szerepeltem 1999-től, 48 mérkőzésen védtem, majd Izlandra kerültem, a K.A. Thór Akureyri együttesében tíz évet húztam le, összesen 364 derbin álltam a vonal előtt, közben voltam másodedző, sőt, beugró vezetőedző is a második vonalban, 2007-ben. Kétszer választottak az izlandi liga legjobb kapusának, klubomban ötször az év játékosának.

Edzősködni 2008-ban kezdett, természetesen gyerekekkel, kölyök kapusokkal. „Azóta is hálóőrökkel foglalkozom, jelenleg az FH, azaz Fimleikafélag Hafnarfjaröar és a HK Kópavogur alkalmazásában az utánpótlásban tevékenykedem, továbbá az U19- es válogatottnál. Van polgári foglalkozásom is, reggelente kezdek, már tizenöt éve, napi öt órában az ország legnagyobb autókölcsönzőjében dolgozom. Izlandi hölgyet vettem feleségül, Halldórával tizenhárom esztendeje vagyunk együtt. A párom első házasságából született Smári 19 éves, Aron Gunnar 11, a lányunk, Sara Sif pedig 8 esztendős. Mindhárman fociznak, a kislány is. Nagyon ügyesek, a nagyobbik fiú már az első csapattal edz, de a bemutatkozására még várni kell. Évente egy-két alkalommal jártunk Fehérvárra a vírus berobbanása előtt, remélem, lassan visszatér az életünk a korábbi mederbe, nem lesz problémás a hazatérésünk és a visszautazásunk. Edzőként álmom az izlandi válogatott mellett dolgozni és világversenyen részt venni. A jelenben szeretnék minél több kapust nevelni, akik a legmagasabb osztályban védenek, valamint szóhoz jutnak a válogatottban.”

Kutakodunk az emlékek között, a hálóőr kilenc mérkőzésen szerepelt az U18-as magyar válogatottban, az 1995-ös, Görögországban rendezett Európa-bajnokságon a 6. helyen zártak.

- Jó csapattal rendelkeztünk, Tóth Norbert, Korsós György, Szili Attila, Kabát Péter is a keret tagja volt, a kapuban Rabóczki Balázzsal harcoltunk. Sérülten védtem az első két meccsen, a spanyoloktól 2-1-re kikaptunk, 1-1-nél Kenesei Krisztián többször állt a kapussal szemben, mindegyik ziccerét elrontotta. A hollandoktól végül 5-3-ra kaptunk ki, pedig vezettünk 3-2-re. A hispánoknál nem lépett pályára későbbi sztárjátékos, a tulipánosoknál igen, Mark van Bommel, Michael Reiziger, Boudewijn Zenden, Kiki Musampa, ma már csak kapkodom a fejem, milyen labdarúgók ellen szerepeltem. A másik csoportban az olaszoknál Gianluigi Buffon védett, aki egy korosztállyal fiatalabb volt nálunk, mégis biztos pont az akkoriban az európai elithez tartozó Parma csapatában.

Visszatérünk a jelenbe, a kapusedző azt mondja, bár a magyar NB I erősebb, az izlandi liga meghatározó gárdái, a Breidablik, a Valur és a Vikingur Reykjavik nem esnének ki a hazai elitből.

- A magyar bajnokság jobb, mint az izlandi, képzettebbek a játékosok, a körülmények jobbak, de az izlandi foci fejlődése megkérdőjelezhetetlen. A 2016-os Eb-n a magyarok mögött továbbjutottak a csoportból - ugyanúgy egy győzelemmel és két döntetlennel -, a nyolcaddöntőben az angolokat verték Nizzában, 2-1-re. A búcsút a későbbi ezüstérmes, házigazda franciák elleni 5-2-es vereség jelentette. A tavalyi Eb-re nem jutottak ki, a mieink elleni pótselejtezőt bukták el, pedig a lefújás előtt még jól álltak, azonban a 88. percben jött Nego, a hosszabbításban Szoboszlai. A válogatott nagy változáson megy át, a következő két világversenyre szerintem nem jutnak ki, de rengeteg tehetségük van, a jövőkép kimondottan biztató.