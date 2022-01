Vasas SC – Dunaújvárosi Kohász KA 30-28 (17-18)

Fáy utca, 200 néző

Vezette: Őri, Pozdena

Vasas: Zsigmond P. – Imrei 3, Kajdon 5 (3), Szilovics 6, Faragó L. 3, Oláh K. 5, Pénzes 6. Csere: Kurucz (kapus), Hadnagy 1, Ács, Kovács Noémi 1, Szatmári M. Edző: Penszki Gergely

DKKA: Wéninger – Fodor N. 6, Bulath 10 (4), Kazai 3, Agócs 4, Sztano, Gajdos 3. Csere: Mistina F. (kapus),Szalai B. 2, Nemes, Kecskés, Varjas. Edző: Vágó Attila

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 4/4

A Vasas kétgólos előnyt kovácsolt az 5. percre Imrei Réka jóvoltából. Ezt még fokozták is, bár Bulath Anita próbálta összefogni a DKKA gárdáját, de a társak nem igazán tűntek partnernek ebben az első tíz percben. A 12. percben először a meccsen néggyel vezetett az angyalföldi gárda, újfent Imrei volt eredményes, 9-5. A hazaiak talán első negyedóra eltelte után kezdtek belehibázni, de Zsigmond Panna aránylag biztos pontnak bizonyult kapujukban, és ellensúlyozta a védekezés hiányosságait. Szalai Babettet Kajdon Blanka árnyékként követte, kivéve őt a játékból, de így is megpróbált tapadni ellenfelére a Kohász. A 27. percre Agócs Alexandra egyenlített, majd a 28. percben hosszú idő után először vezetett is a DKKA Szalai, majd Gajdos Petra jóvoltából kettő lett a differencia, 15-17. Kapaszkodott ugyan a hajrában a Vasas, de a szünetre a vendégek mehettek elégedettebben, nyúlfarknyi előnnyel.

A pihenő után Wéninger Alexa nagy védése a legjobbkor jött, mivel ezt követően Bulath háromgólosra hizlalta a Kohász-vezetést, 17-20. Más lapra tartozik, hogy a Vasas nem hagyta annyiban, ott lihegett az újvárosiak nyomában, és a 38. percben egálra hozta az állást Oláh Kyra megmozdulásából, 21-21. Innentől elindult egy húzd meg-ereszd meg játék, és hol vezetett a DKKA, hol egyenlített a házigazda. Ez egészen a 46. percig így volt, ekkor Faragó Luca a Vasast juttatta újból előnyhöz, 26-25. Az utolsó tíz percben az angyalföldiek elkapták a fonalat, és Zsigmond Panna vezérletével legyőzték riválisukat.