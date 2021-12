Hol az év szinte minden napján lázas munka ritmusát világítják reflektorok, ott karácsony előtt két éjszakával lámpásokban pislákoló gyertya fénye csillant az ablaküvegen. A futófolyosó magányos sötétjét a csodás, díszes fenyő, s papírcsillagok aranyló fénye varázsolták ünnepi világossággá. Az ARAK évzárója kicsit más volt, mint korábban, nem nyüzsögtek a sportolók és a vendégek a rekortánon, elmaradt a nagyszabású ünnepi műsor, de a tavalyi év vírusszülte kényszerpihenője után végre ismét volt díjkiosztó. Csak a csinos ruhába öltözött díjazottak, s néhány meghívott lehetett jelen, s tapsolhatott a 2021-ben kiemelkedően teljesítők köszöntésekor. Az icurka-picurka arakocskás Édes Kata dala után a klub elnöke, Hirt Károly mondta el, hogy az értékelhetelen 2020 után örültek, hogy újra beindult a bajnoki rendszer, s az ARAK sportolói eredményesen tették dolgukat: 65 országos bajnoki dobogós helyezést, közte 27 első pozíciót értek el úgy, hogy kevesebb versenyszámban hirdettek győztest idén. Emellett a nemzetközi színtéren is megvillantak az ARAK legjobbjai. Hirt Károly 2021 tanulságát is vázolta, miután az ARAK nem tudta megtartani értékeit – Takács Boglárka és Mátó Sára is eligazolt –, össze kell fogniuk a várossal és olyan környezetet teremteni, hogy az értékek ne vágyódjanak el. Jövőre államilag akkreditált akadémiai rendszerben alközpontként működik már az ARAK, s az elnök ebben a miliőben eredményesebb évet kívánt a versenyzőknek.

Forrás: Ambrus László

A város alpolgármestere, Mészáros Attila gratuláló szavai után 47-en vehették át az elismerés kupáját: Antal Hanga, Aubermann Dóra, Lakatos András, Aubermann Olívia, Balázsik Dávid, Bánhalmi Tibor, Bartha Sára, Bese Mirtill, Blaumann Marcell, Bodnár Lili, Bolla Gergő, Czéh Tamás, Czifra Lilla, Csókás Nikolasz, Csornai János, Dobák Panna (a gálán verset is szavalt csodásan), Enesei Rita, Ferencz Barnabás, Gimesi Kata, Gombolai Nóra, Grubits Liliána, Hujber Zsófi, Jasper Krisztián, Kerék Patrik, Kertész Torda, Kovács Bence, Langmár Kata, Langmár Zsófia, Mátó Sára, Mészáros Balázs, Mészáros Luca, Mohai Regina, Molnár Boglárka, Németh Sára, Ódor Balázs, Orczi Dóra, Pánczél Kincső, Ritter Lola, Szabó Dániel, Szabó Flóra, Szabó Gréta, Takács Boglárka, Tatai Bulcsú, Tatai Zalán, Trenka Ádám, Varga Botond, Zsiga Mónika.