Január harmadikán találkoznak először az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 17. fordulója után a tabella negyedik helyén álló Mol Fehérvár FC játékosai. Az első napokat koronavírus-teszttel, majd orvosi és fizikai felmérésekkel töltik, s 2022 első hetének végefelé előkerülhetnek azért a labdák is.

Január 11-én ül repülőre a Vidi, s visszatér korábbi edzőtráborainak helyszínére. A világ számításait már oly idegesítően keresztülhúzó vírus miatt 2020 telén csak Horvátországig utazott a piros-kék gárda, most azonban újra Marbellán tölt tíz napot a fehérvári egylet. Igazán nívós társaság gyűlik össze Dél-Spanyolországban, hiszen a Marbella Futball Center listája szerint több európai topklub is ugyanott készül a tavaszi idényre, mint Szabics Imre együttese. A magyar egyletek közül a Puskás Akadémia FC, a Ferencváros és a másodosztályú DVTK is Marbellán tölti idejét, átfedéssel ugyan, de más-más időpontokban. A Diósgyőr és a Puskás január 4-15. között, a Fradi pedig január 10-20. között tréningezik és meccsel az Ibériai-félszigeten.

Összesen 40 csapat készül Marbellán, ahol még csupán két mérkőzés párosítása fix. A német másodosztályú Karlsruher SC a belga sztrárcsapattal, a Club Brugge-zsel csap össze, míg a holland NEC Nijmegen a Bundesliga 2-es Hamburger SV-val. Rajtuk kívül a St Pauli (német II. osztály, január 2-9.), a Fortuna Düsseldorf (Bundesliga 2, jan. 3-10.), a Feyenoord (holland I. o., jan. 3-8.), a Freiburg U23 (jan. 3-9.), a Standard Liege (belga I. o., jan. 4.-12.), a Genk (belga, jan. 4-11.), a PSV Eindhoven (holland, jan. 4-10.), a Deinze (belga II. o., jan. 5-12.), az FC Köln (német u23, jan. 8-13.), az U17-es és az U16-os német női válogatott (jan. 8 -16.), az FC Sion (svájci, jan. 9-18.), a Young Boys (svájci, jan. 10-18.), a Lugano FC (svájci, jan. 10-20.), a Waasland Beveren (belga II. o., jan. 10-16.), a Luzern (svájci, jan. 11-18.), a Hearts of Midlothian (skót, jan. 11-18.), a Winterthur (svájci II. o., jan. 12-19.), a Grasshopers (svájci, jan. 13-21.), a Rostov (orosz, jan. 14-23. és jan. 25-február 5.), a RB Salzburg (osztrák, jan. 15-22.), a Lokomotiv Moszkva (orosz, jan. 16-27.), a Sparta Praha (cseh, jan. 16-27.), az Admira (osztrák, jan. 16-24.), a Jablonec (cseh, jan. 17-27.), az FK Pardubice (cseh, jan. 16-24.), a Viktoria Plzen (cseh, jan. 17-27.), a Viking (norvég, 19-29.), a Krasnodar (orosz, jan. 24- február 6.), a Valerenga (norvég, jan. 26-február 2.), a Hacken (svéd, jan. 29-február 9.), a Haugesund (norvég, jan. 29-február 10.) és a Sirius (svéd, jan. 31-február 7.) is a Marbella FC pályáin edzenek majd.

Nem csupán a felkészülési mérkőzések programját, de a Vidi utazó keretét is homály fedi még. Tudni lehet, hogy több poszton is, három-négy helyen egészen biztosan változik a csapat összetétele január elseje után. Új igazolásokról csak a pletyka szintjén lehet hallani, az azeri csatár Mahir Emrelit boronálták össze a Vidivel, de a Legia játékosa iránt az angol Leicester City és a német Shalke is érdeklődik. Nikola Serafimov a ZTE-től érkezhet, ugyanakkor felmerült, hogy az ősszel 11 meccsen 9 gólt szerző Kenan Kodrót visszarendeli klubja, a spanyol Athletic Bilbao.