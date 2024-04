A Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány rendezésében újabb állomásához érkezett a több alkalomból álló táncház sorozat. A Sárréti Csókavirág együttes és a Tilinkó népzenei együttes közreműködésével sárközi néptáncokat tanulhattak közösen a résztvevők szerda délután. A táncokat Görög Balázs tanította be, aki elmondta, hogy a kettes csárdás gyakorlásával kezdték az alkalmat, majd pedig az ugrós tanulásával folytatták, amit különösen szívesen gyakorolnak a gyerekek is. A program a Csoóri Sándor Alap támogatásával valósult meg, és nem csak táncokat tanultak de a közös éneklést is gyakorolták a gyerekek az alkalom kapcsán, amit élmény volt hallgatni. A zenekar kísérete mellett megszólaló gyereksereg éneke betöltötte az aulát, és remélhetőleg a szíveket is.