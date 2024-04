A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Fürdő sori épülete ugyan még felújítás alatt van a Tóparti Gimnázium átépítésével párhuzamosan, de ez nem volt akadálya annak, hogy április 16-án elkezdődjön a falak között a diáknapok, melynek nyitóeseménye egy kiállítás volt, melyet képző-, nép- és iparművészet; fotó, film és a médiakommunikáció kategóriákban nevezett alkotásokból rendeztek.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A tárlaton az SZKKK igazgatója, Juhász Zsófia mondott beszédet, melyből kiderült, hogy a képző-, nép- és iparművészeti alkotások zsűrizésén a két ítész, Szolnoki Szabolcs festőművész és Németh Orsi ékszertervező, ékszerkészítő elismeréssel szólt a diákok munkáiról, az azokban megvalósuló ötletekről, az alkotások aprólékos, igényes kidolgozottságáról. A fotó, film, új vizuális kísérleti műfajok kategóriában nevezett alkotásokat Csákvári Géza filmkritikus és Jaksa Bálint fotós, filmes minősítette, a médiakommunikáció kategóriában pedig Azurák Csaba riporter, műsorvezető és Varga Gábor Farkas tervezőgrafikus, képzőművész bírálták el a benyújtott alkotásokat.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Saját alkotása mellett beszélgettünk Bakos Fréziával, az egyik aranyminősítést elért alkotóval.

– Az iskolában az volt a feladatunk, hogy egy szövött tárgyat készítsünk, egy használati eszközt, és én a táskát választottam, amiben benne van a szövés. nekem egy mohás, erdős, növényzet ihlette meg ezt a táskát, és annyira megtetszett nekem és a tanáromnak is, hogy beneveztünk vele a versenyre. A szövött táskára varrt, különböző színű bojtokat is saját kezűleg készítettem. Nincsenek benne rekeszek, ez afféle nagy beledobós és igazi különlegessége, túl a növényzet ihlette színeken kívül, hogy a pántjánál karikás megoldást alkalmaztam. Maga a táska, túl azon, hogy arany minősítést kapott, kényelmes és strapabíró is egyben, kipróbáltam – mondta Bakos Frézia alkotó.

Az arany minősítést kapott Bakos Frézia minden bojtot kézzel készített, egy sapka sem bánta

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A szövött táska és a számtalan másik művet bemutató kiállítás április 23-ig látogatható az intézmény nyitvatartási idejében.

A tárlatmegnyitó csak az első felvonás volt, hiszen az előttünk álló öt napban bőven lesz látni, hallgatnivaló. A város huszonegy általános- és középfokú oktatási intézménye csatlakozott a 2024-es Fehérvári Diáknapokhoz, hétszáztizenegy résztvevővel, akik április 16. és 20. között tizenkét művészeti kategóriában, több mint háromszáz produkcióval és alkotással mérik össze tudásukat.