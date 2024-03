A kedvező időjárás, és a hosszú hétvége adta lehetőségeket kihasználva egy maroknyi ámde annál lelkesebb csapat dolgozott szombaton Szabadbattyán határában, a Seuso ásatások legújabb lelőhelyén, ahol az első számú feladat a terület gaz és hulladékmentesítése volt. A program szervezője Pletser Ádám a Fiatal Civil Kurázsi Egyesület elnöke volt, aki maga is keményen kivette a munkából a részét, szakmai koordinátorként pedig Kiss Alexandra a Szent István Király Múzeum munkatársa volt jelen. Mind a kettő résztvevő szívesen beszélt az alkalomról.

Mint Szabadbattyánban élőnek, a Seuso nekünk kiemelten fontos terület, és mivel az egyesületünk a múzeummal jó kapcsolatban vagyunk, úgy döntöttünk, hogy segítünk és szervezünk a mai napra egy társadalmi összefogást a területen, aminek célja, hogy megtisztítsuk a romterületet, hogy az ne amortizálódjon tovább. Nekünk nagyon fontos, és szeretünk a témával és területtel foglalkozni, van is egy projektünk, a „Hajóval Gorsiumba”, nos, ez a mai program is lehet akár ennek a része. Mondta el Pletser Ádám egyesületi elnök.

Pletser Ádám - Egyesületi elnök

Fotó: BOKA

A Seuso palotánál állunk, erről az épületkomplexumról talán mindenki hallott már, és a szakma szempontjából is egy nagyon fontos és kiemelkedő épületről van szó. A terület feltárását közel tíz éven keresztül végezte Nádorfi Gabriella, és egy közel 13 hektáros épületről beszélhetünk. Az épület funkciója körül mind a mai napig számtalan kérdés merül fel, de elmondható, hogy egy ekkora épület, egész Pannóniában egyedülállónak számít. Ennek a megóvása természetesen kiemel feladat a múzeum számára is, és mivel közel tíz éve fejeződött be itt az ásatás, sajnos jelenleg sok munkát igényel a környék rendezése. Éppen ezért, hálásan köszönöm a Múzeum nevében is Ádámék, az ásatás környékén végzett áldozatos és segítő munkájukat. Mondta Kiss Alexandra a Múzeum munkatársa.