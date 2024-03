A VMK Tolnai utcai könyvtárban március 1-28-ig láthatóak a különleges, csillogó, formailag is érdekes ásványok, kőzetek és földi kincsek a Székesfehérvári Ásványgyűjtők Baráti Körének tagjainak jóvoltából. A tárlat szervezője, Nánási Rezső, aki gyűjtőként is szerepel ezen a kiállításon. Az ásványok között szerepel különböző ametiszt, kvarc, kalcit, dolomit, fluorit, gipsz és üvegopál is. Az előbb említett érdekességek mellett igazi kuriózumokat is lehet találni:

A tárlat egyik különlegessége a fakövület, amely valaha egy fa része volt.

Fotó: Nagy Norbert

– Az előttem látható fakövület különlegessége, hogy valaha egy fa része volt, ám a hosszú évezredek alatt megkövesedett, szépsége önmagáért beszél. A fakövület egyedisége abban rejlik, hogy megőrizte az eredeti fa szerkezetét és mintázatát – mondta Kalincsákné Molnár Zsuzsanna, aki hozzátette: a kiállítás keretében a gyűjtők bemutatják a 2024-es év ásványát a korundot, amibe beletartozik rubin és a zafír, valamint az év ásványi nyersanyagát, a recski rézércet is szemügyre vehetik az érdeklődők. Érdemes megtekinteni ezt a különleges kiállítást, mely rávilágít bennünket arra, mennyire fontos megőrizni, megmutatni Földünk értékeit, kincseit. Várunk mindenkit szeretettel – zárta gondoltait a tagkönyvtárvezető.