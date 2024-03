A Halász Gedeon Eseményközpont, valamint a Halász-kastély nagyszerű parkja adott otthont a játékos vetélkedőkkel tűzdelt találkozónak, ahol szoborportrék formájában a nemzet nagyjaival, a magyar rovásírással, a Szent Korona másolatával épp úgy találkozhattak, akár csak azokkal az érdekfeszítő kérdésekkel, hogy mitől is magyar a magyar ember. Ez utóbbi témában Baják László történész tartott előadást a fiataloknak, akik a nemzeti tudatról, jelképekről, azok történetéről beszélgettek a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársával.

Az eseményről készült videónkat ITT nézhetik meg.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Tókörnyéki iskolákból, Kápolnásnyékről, Velencéről és Gárdonyból érkeztek osztályok az élménypedagógiai foglalkozásra - közel 170 gyerek -, árulta el a feol.hu-nak Rodics Eszter, a Népművészeti Főiskola igazgatója. -E műhelynapokat immáron harmadik éve szervezzük, s céljuk, hogy az összművészetiség jegyében mindenféle foglalkozási formában egy tematika köré szervezzünk egy-egy alkalmat. Mostanra elmondható, hogy noha eleinte még kicsit döcögős volt a jelentkezés, ám mostanra már a pedagógusok is nagyon várják a lehetőséget. Tudják ugyanis, hogy itt valódi tudással vértezzük fel a gyerekeket. A nemzet kincsei műhelynapra is gyorsan betelt a létszám, így azt látom: akár sűrűbben is szervezhetünk hasonló alkalmakat. Személyes meggyőződésem, hogy e műhelynapok legfontosabb eleme - és egyben a Népfőiskola alapfeladata is - az iskolán kívüli képzés élménypedagógiai lehetősége. Egy-egy műhelynap végén azonban nem csak élményekkel, de nagyobb tudással is gazdagabbak lesznek a diákok, s ezt a visszaigazolások is alátámasztják.