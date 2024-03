Részese volt a 60-as évek csodálatos időszakának, a 70-es évek rock hangulatának, a 80-as éveknek, amikor Siklósi Imrével közösen megalapították az RH+ zenekart, illetve ötletgazdája a méltán elismert Shadows Feeling zenekarnak is. Érdekes időutazásra indultunk a beszélgetésben.

Gitárosként „szolgálod” az idei évben hetven éves rock and roll zenét, ami azért nálunk még nem igazán volt jelen a műfaj születésekor az ötvenes-hatvanas években. Hoztál is egy válogatás lemezt a korszakból, ahol a legtöbb dal Vámosi János nevéhez köthető.

Igen, úgy tűnik nem ütötte még át akkor az ingerküszöböt, vagy a vasfüggönyt a rock and roll zene, de az is lehet, és ez a sokkal valószínűbb, hogy az akkori rendszer nem engedte a nyugati zene térhódítását az országban. Bár én csak öt éves voltam az ötvenes években, mikor a lemezen található dalok megszülettek, azóta sokszor végighallgattam már, különösen arra figyelve, volt e hatása a rock and roll zene robbanásnak ezekre a művekre, de azt kell hogy mondjam, egyáltalán nem. Persze a hatvanas évektől kezdve azért, még ha lassan is, de elkezdett beszivárogni hozzánk is a tiltott zene.

Fotó: bokamusic.hu

Az ötvenes években a rádiózás sem volt egyszerű történet az országban, erről van egy izgalmas kortörténeti sztorid.

Bár én még akkor nagyon fiatal voltam, de az ötvenes évek végére már működött a Szabad Európa Rádió vagy a Luxemburg Rádió, de ez persze tiltott volt. Annyira, hogy még a szomszédok is figyelték egymást, és mivel igen csak kiterjedt volt a besúgó hálózat, így nagyon vigyázni kellett. A falon át is figyelték sokszor hogy éppen mit hallgat a szomszéd. Emlékszem, bár még tényleg gyerek voltam akkor, de anyukámék is átrakták a rádiót egy olyan fal mellé, amit a szomszédunk nem tudott „lehallgatni” és úgy figyeltük például az ötvenhatos híreket.

Szintén a rádióhoz köthető a találkozásod szeretett hangszereddel a gitárral.

Les Paul és Mary Ford dala szólt éppen a rádióban 1956-ban, és ebben hallottam egy olyan hangzást ami elképesztően lenyűgözött. Megkérdeztem apámtól, hogy mi ez a hang, és ő mondta el hogy ez az elektromos gitár, na innentől kezdve tart a szerelem.

Emlékszel még rá, hogy mi volt az első rock and roll dal, amit vagy amiket játszottál?

Nagyon rég volt már, nem egészen pontosan, de talán Chuck Berry dalai lehettek, amik természetesen gitáros felvételek voltak, és a Mi69 elnevezésű zenekarommal játszottuk, 1969-ben. Persze ezt követően már a következő formációim mindegyikében játszottunk rock and roll számokat, amire mindig vevő volt a közönség.

Ha megkérdezném, melyik az a dal, amit bármikor szívesen meghallgatsz a legendás korszakból, melyik lenne az?

Gitárosként azt hiszem erre nagyon könnyű a válasz, naná hogy a Johnny be good!