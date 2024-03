Podcast stúdiónk és Bokányi Zsolt vendége Nagy György gitáros volt, aki mesélt a székesfehérvári zenei élet történéseiről egészen a 60-as évektől kezdve, szóba került első találkozása szeretett hangszerével a gitárral, és érdekes sztorikat tudhatunk meg az ötvenes évek rádiózási szokásairól is. Végül pedig kiderül majd, melyik az a rock and roll dal, amit Gyuri bármikor meghallgat, nem csak a rock and roll műfaj születésnapján. Hallgassák!