Filmvetítés 32 perce

Klasszikus magyar filmek hétvégéje Tordason

A hétvégén Tordason több filmet is vetítenek, így aki szeretne moziba menni, ezt most helyben is megteheti. Klasszikus magyar filmek kerülnek terítékre pénteken és szombaton.

Borsányi Bea Borsányi Bea

Kisrece, Süle és Lópici Gáspár a Keménykalap és krumpliorr egyik jelenetében Fotó: port.hu

Február 23-án pénteken 19 órakor a Tanú cenzúrázatlan változatát nézhetik meg a Hangya Művelődési Házban azok, akik még nem látták, de azok is, akik viszont már annyiszor megnézték hogy betéve tudják a film klasszikussá vált idézeteit és más részeit. Ja kérem, „Az élet nem habostorta!” A könyvtárban február 24-én szombaton folytatódik a könyvtármozi. Délelőtt a gyerekeket várják az 1974-ben készült, mára szintén klasszikussá vált ifjúsági kalandfilmmel: a Keménykalap és krumpliorr 11 órakor kezdődik. Vélhetően az 50-es korosztálynak nem kell bemutatni a két, majomtolvaj után nyomozó srácot, Kisrecét és Sülét, az elátkozott fagylaltárust, Bagamérit vagy az utca hírmondóját, Lópici Gáspárt. A történet a mai gyerekeket is leköti. Délután a felnőtteket várják egy még ennél is régebbi alkotással: 15 órakor a Mici néni két élete című, 1962-ben forgatott magyar vígjátékot mutatják be Kiss Manyi és Páger Antal főszereplésével. A történet mindennapi: egy fiatal pár és egy idős hölgy eltartási szerződést kötnek, és a fiatalok beköltöznek a lakásba. Ez történik Mici nénivel és az ifjú párral, Katival és Lacival is. A folytatás azonban már egyáltalán nem mindennapi. Az idős hölgy, a hajdani ünnepelt színésznő ugyanis új, titkos udvarlót talál, míg az ifjú pár babát vár, csak nem merik bevallani. A titkolózás félreértések sorozatához vezet... A vetítésen a könyvtár beiratkozott olvasói vehetnek részt, de a program előtt is lehetőség van a regisztrációra.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!