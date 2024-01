A Csóri Mátyás Király Általános Iskolában hétfőn különleges eseményre került sor: Varga Gáborra, a tavaly nyáron elhunyt Gaja Környezetvédő Egyesület elnökére emlékeztek.

Varga Gábor, aki élete során a környezetvédelmi problémákra érzékenyen reagálva, ökologikus szemléletmódot terjesztett, nemcsak az egyesületi tagok körében, hanem az iskolai közösségben is mély nyomot hagyott – mondta el Cseténé Szabados Amrita, az intézmény vezetője, a feol.hu-nak.

Varga Gábor számára a környezetvédelem nem csupán munka volt, hanem küldetés is. Az iskolában és a település lakossága körében egyaránt ismert volt a vízzel és talajszennyezéssel kapcsolatos foglalkozásairól, amelyek során praktikus tanácsokkal és hasznos információkkal látta el a hallgatóságot. A falunapokon vízminőség-vizsgálattal és komposztálási tanácsokkal szolgált, ezáltal közvetlenül is hozzájárult a településen élők környezettudatosabbá válásához.

A megemlékezés során különös figyelmet kapott az a gyermekkönyv-hagyaték, amelyet Varga Gábor hagyott hátra, és amit Varga Dávid, a környezetvédő fia és V. Bőhm Erika adott át az iskola tanulóinak.

Az iskola diákjai és pedagógusai így emlékeztek meg Varga Gáborról: "Isten nyugosztaljon, Gábor! Örülünk, hogy voltál nekünk!"