Annak, amit Iancu Laura ezen az esten elmondott, szinte minden szavát érdemes volna idézni, mert akkor lehetne igazán érezni mondanivalójának eleven őszinteségét, súlyát. Erre itt most nincs mód, úgyhogy marad a beszélgetés lenyomatának felidézése – kicsit talán ahhoz hasonlóan, ahogyan Iancu Laura gyermekkori emlékeit felidézve már felnőtt nőként leírta, ami ma is él még benne a múltból.

Az „Olvasmány az éjszaka cselekedeteiből” című prózakötetről az igazgató, Jakubek Tiborné, Ágnes köszöntője után a házigazda, Bakonyi István irodalomtörténész beszélt bővebben. Néhány fontosabb pontot emelek ki: a könyvnek már a címe is szakrális, utal ugyanis a Szentírásra. Iancu Laura olyan írástudó, aki származásából adódóan az elmenni és maradni kettősségét éli. A kötet három részből áll, három hang szólal meg benne: az első rész a kislányé, akinek sorsa emlékeztet a Magyarfalun született kis Lauráéra. Mégsem azonos vele. A második rész a felnőtt nő hangja, a harmadik szintet pedig egy képzelt megszólított képviseli, akihez a második rész szövegei szólnak. Ez a hármasság szerves egységet képez a kötetben, és elvezet az intim írói világba, ahol a hit termi a csodát – fogalmazott Bakonyi István, Jánosi Zoltán irodalomtörténésznek a könyvhöz írt tanulmányértékű utószavára is utalva. Megtudtuk még például, hogy a kislány és a felnőtt nő sorsa egymásból következik, egyfajta lelki leltárkészítést követhetünk nyomon a naplószerű könyvből. Elénk tárul a moldvai falu világa a kisebbség vesszőfutásával, a nagycsalád sorsával, a különös hiedelmekkel, szokásokkal, a nehézségekkel. Érezhető a folytonos küzdelem a hitért. Az apró életképek felfestése közben őszinte kitárulkozásban lehet részünk.

Iancu Laura Bakonyi István kérdésére válaszolva azt is elmondta: ha a szövegben elérkezik ahhoz a ponthoz, ahol úgy érzi, hogy meg kell állnia, akkor kiteszi a pontot - akár úgy is, ha nincs egészen lezárva a történet

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Bakonyi István recenziója után a szerző felolvasásában hallhattunk meggyőző részletet a könyvből, amelyben ilyen fontos mondatok is szerepelnek: „Élethosszig nyögi az ember a békekenyér árát.” „Édesanya nem tudta megszereti a dologtalanságot.”

Valóban a könyvben említett kockás papírköteg, egy gyerekkori napló volt az Olvasmány… alapja? – kérdezte Bakonyi István. Iancu Laura válasza meglepő volt: a regényben szereplő kockás papírköteg nem létezik, ám benne magában, fejben megvoltak az emlékek, a gyerekkori napló. Ezeket a „megszelídített emlékeket” hívta életre, miközben megírta a könyvet. Nem családtörténetet akart, mert a családot nem csupán ő maga jelenti, hiszen van egy közös történetük, amelyet egymaga nem írhat meg. Ezért választotta azt a megoldást, hogy azt rögzíti: ő hogyan élte meg a gyerekkort. Viszont nem a sztorit akarta reprodukálni, hanem azt lejegyezni, ami azokból mára megmaradt a személyiségében. „A múltamat akartam, ami jelen van.” A szerző fontosnak tartotta elmondani: az olvasó nem egy fiktív világban találja magát, hanem valóban a nyolcvanas évek Moldvájában jár. E szempontból tehát nem fikcióval van dolgunk.

Bakonyi István rákérdezett arra is: vajon a könyv tartozás törlesztése-e az ősök felé? Iancu Laura válasza szerint soha nem fogja megkérdezni, hogy mit szólnak hozzá az ősei. Ugyanakkor: „Van igazság abban, hogy törlesztek, de nem tudom, hogy kinek” – hangzott el.

S azt is megtudtuk, hogy aki eddig olvasta a könyvet, mind azt jelezte vissza, hogy várja a folytatást. Méghozzá úgy, hogy ha ebben a kötetben a szerző inkább az élet sötét oldalát mutatja be, akkor láthassák majd a napos oldalt is.

Ennek kapcsán Laura elmerengett azon, hogy vajon miért az éjszaka, a sötétség, a nehézség érdekli inkább. S elmesélte: azt vette észre, hogy a 10 és a 40 éves kori énje között sok szempontból nincs különbség, bizonyos dolgok megmaradtak. Ezt a „két” embert nézi ő, a harmadik, s arra jött rá: minél nehezebbek az életkörülmények, annál erősebb a túlélésre kimondott igen. Amikor megmutatta magát a kötet struktúrája, az volt a vezércsillaga, hogy illusztrálja azt: az élet erősebb ott, ahol megsebzik. Ennél nagyobb dicshimnuszt nem tud Istenről mondani.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Először kislányregényt akart írni, de miközben dolgozott, azt tapasztalta, hogy többet sír, mint ír… Ezért egy időre felhagyott a munkával, féléves csönd következett, amikor nagyon maga alatt volt a múltba utazás miatt. Ezután jött vele szembe a kitalált forma az előkerült naplóval, és segítségül hívott egy harmadik felet, akinek elmeséli a napló megtalálását.

Bakonyi István zárásként rákérdezett: vajon lesz-e akkor folytatás? – Szeretnék írni, de még nem tudom, hogy ebben a formában folytatom-e – fogalmazott Laura, akinek a fejében az Olvasmány… mintájára egy ezeréves történet megírása motoszkál. Ám az is igaz, hogy úgy érzi: sok koszt lemosott most a gyerekkoráról, de még mindig nem mondta ki sem a legsötétebb, sem a legvilágosabb dolgokat.

Így csak remélhetjük, hogy ennek az őszintén megszenvedett, gyökerekig nyúló olvasmánynak valóban lesz folytatása.