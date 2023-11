„Lesz-e valaha béke?” – ezen kérdést körbejárva tartott előadást a palesztin-izraeli konfliktusról Sayfo Omar, az MCC Migrációkutató Intézetének kutatója. Az előadás történelmi példákon keresztül nyújtott komplex áttekintést a háborúról, megvizsgálva, hogy valóban egy ős-ellenségeskedésről van-e szó muszlimok és zsidók között. Szó volt a 20. századról, Izrael megalapításáról, az azóta keletkezett konfliktusokról és természetesen a jelen helyzetről, a háborús konfliktusról és annak lehetséges következményeiről is.

– Az október 7-i terrortámadás nagyon sok mindent megváltoztatott a Közel-Keleten, ezen belül is a palesztin-izraeli konfliktusban. Sokáig, több mint egy évtizedig úgy tűnt, hogy Izrael és a Hamász képes egymás mellett élni egy ellenőrzött erőszak mellett oly módon, hogy a Hamász időről időre támadja a zsidó államot, amire persze érkezik a válasz blokád, illetve légicsapások képében, de alapvetően úgy tűnt, hogy egyik fél sem érdekelt a konfliktus eszkalációjában. Október 7-én minden megváltozott, Izrael most már nem engedheti meg magának, hogy a Hamász abban a formájában amiben volt, visszatérjen a hatalomra, hiszen bebizonyították az események, hogy ez komoly veszélyt jelent az izraeli civil lakosság számára – fogalmazott Sayfo Omár.

Milyen esély van jelenleg arra, hogy a háborús területen béke legyen? Kérdésünkre a kutató úgy fogalmazott: tűzszünetre van esély, valószínűleg a harcok el fognak csendesedni, s vélhetően visszatér az ellenőrzött erőszak stádiuma.

– Az is biztos, hogy Izrael megnyeri ezt a háborút, mivel katonailag, gazdaságilag, minden szempontból a Hamász felett áll. Kérdés, hogy mi van a győzelem után? Mi lesz a Gázai övezettel? A Hamász nem térhet vissza, ez Izrael számára politikailag megengedhetetlen, a Fatahnak nincs kapacitása arra, hogy visszatérjen, hiszen még Ciszjordániában is csak tizenhét százalékon áll a népszerűsége, Gázában pedig még ennél is alacsonyabb. Arab békefenntartókra még nem volt működő példa a történelem során, Izrael nem akarja visszavenni az irányítást, hiszen nem véletlenül vonult ki 2005-ben. A tűzszünet és az ellenőrzött erőszak tehát visszatérhet, de átfogó megoldásra meglátásom szerint nem nagyon van esély, mert kibékíthetetlen érdekellentétek vannak – magyarázta Sayfo Omar.