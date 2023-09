A színészek és színházi alkalmazottak a társulati ülés elején egyperces néma felállással emlékeztek Tokodi András, Toxyra, a színház felügyeleti rendszerének kezelőjére, aki másfél hete hunyt el. Ezt követően Szikora János, igazgató tartotta meg évadnyitó beszédét, melyben többek között arról is szólt, megfordulni látszik a bérletvásárlás Covid óta mutatott tendenciája, szeptember közepéig a tavalyinál jóval több bérletet értékesítettek az előttünk álló szezonra. Ez számára azt is üzeni, hogy az emberek Vörösmarty színház iránt mutatott érdeklődése, hűsége nagyon erős. Egyben úgy ítélte meg, az irány, amit 11 éve kijelölek Fehérváron, melyben nagy hangsúlyt kap a kortárs irodalom, illetve része a klasszikus művek új megfogalmazásban való bemutatása, bevált, hiszen láthatóan felsorakozott mögé a város színházba járó közönsége. Mindezek megtartása mellett azonban ebben a szezonban a hangsúlyt a minőségi szórakoztatásra helyezik és – Szikora megfogalmazásában – ez lesz a legvidámabb évad!

Ami a bemutatókat illeti, a nagyszínpadon Bagó Bertalan rendezésében az Apacsok, illetve a Király beszéde, Szikora János rendezésében Jókai Kőszívű ember fiai, Czukor Balázs rendezésében a Ne most, drágám! kerül színpadra. Utóbbi a Kozák Stúdióban állítja színre Vörösmarty Csongor és tündéjét, és itt játsszák majd a Bagó Bertalan rendezte Iphigenia Auliszban előadását. Lesz bemutató a Pelikán teremben is, ahol Horváth Csaba viszi színre a Büchner Woyzeck című drámájából született musicalt. Mindezek mellett több vendégelőadás is érkezik és a korábbi évadokban sikert aratott darabok is műsoron maradnak. Ilyen például a Mágnás Miska, amelyet a jövő héten játszanak ismét.

A teátrum igazgatója – bár a részletek egyelőre még nem ismertek – azt is elárulta, újfajta bérletet lehet hamarosan vásárolni a városban. Az Alba Regia elnevezésű bérlettel az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, az Alba Regia Néptáncegyüttes, a Székesfehérvári Balett Színház és a Vörösmarty Színház előadásait lehet majd látogatni.