Több mint két évtizedes, 2002-es megalakulása óta dolgozik a tagság az alapszabályban rögzített célkitűzések megvalósításán. Zászlajukon a koronázóváros történelme, őseik és a múlt tisztelete van, és a római korig visszanyúló, Noé-hegyi szőlő- és borkultúra hagyományait őrzi az egyesület.

A tagság a legnemesebb italt, a bort tisztelő, szőlő- és bortermelő gazdák, pincészetek, hobbiborászok és bort tisztelő polgárok körét tömörítő, összetartó közösség. A Királyi Napokon két alkalommal is lehet találkozni a kék taláros fehérvári borlovagokkal és hasonlóan díszruhában érkező vendégeikkel.

– Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy 40 borrend látogatja meg rendezvényünket, ami elég soknak számít magyarországi viszonylatban. Borrendenként átlagosan két fő érkezik, ehhez jön a saját tagságunk, úgyhogy nagyjából százfős tömeget fogunk alkotni a Királyi Napokon. Ahogy azt már megszokták a vendégeink, a Mercure Székesfehérvár Magyar Királyban lesz a rendezvényünk; s nemcsak az országból, hanem a határon túlról is fognak érkezni borrendek, hiszen Szlovákia, Románia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia összesen 13 borrendet állít ki, akiknek jelentős része el is jön hozzánk – mondta Dinnyés Ferenc, a borrend elnök-nagymestere.

A korábbi években megszokott program volt a borrend tagavatása. Ezt a látványos pillanatot mindig a Zichy liget színpadán élhette át az egyesület, az új tagok sora és a közönség, ám leginkább az időjárás miatt nem sikerült megfelelően egyeztetni a várossal, ezért az új tagavatás bent lesz a hotel táncparkettjén.

Természetesen a közönség láthatja őket, ugyanis augusztus 20-án, vasárnap este hat órakor díszruhába öltözve vonulnak ki az Országzászló térre, ahol koszorút helyeznek el, majd egy csoportkép készítését követően visszatérnek a szállodába.

– Nem csak a nagy napon találkozhatnak a borrendünkkel az érdeklődők. Augusztus 19-én az Öreghegyen lesz a szokásos rendezvényünk, igaz, ott csak a hét megyei borrend lesz a vendégünk, de akkor is jelentős, 40 fős rendezvénnyel jelentkezünk a Bory-várnál lévő színpadon. Programunk részeként megtörténik a borverseny díjátadása, és kiderül, ki lesz Öreghegy borásza – fogalmazott Dinnyés Ferenc.



Borkirálynők Öreghegyen, még 2019 augusztusában

Fotó: archív (PT)