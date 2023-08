– Köszöntök mindenkit ezen a helyen, ahol beszélni mindig különös érzés, egyben különleges felelősség is. Nem hiszem, hogy indokolni kell azoknak, akik erre az ünnepségre, előtte a szentmisére érkeztek ebbe a városba. Akár fehérváriként tették, akár máshonnan érkeztek hozzánk, haza jöttek a nemzet történelmi fővárosába. Most pedig egy olyan helyen vagyunk, ahol legméltóbb módon emlékezhetünk a mai eseményekre, és hívhatjuk fel a figyelmet arra, hogy hogyan hathatnak ezek a mában és hogyan tehetünk azért, hogy hassanak majd a jövőben is – kezdte ünnepi beszédét a polgármester. Kiemelte, a Királyi Napok rendezvénysorozat nem csak a találkozásokról és a kulturális rendezvényekről szól, hanem értékeket ad, s közvetít, ami nélkül ma nem lehetnénk itt, vagy legalábbis biztos nem magyarul beszélgethetnénk. Hangsúlyozta, hogy hitünknek köszönhetjük ezt és annak, hogy annak idején ezt a nemzetet, országot, hazát, Szent István ebben a városban, ezekben az órákban, ezekben a helyekben az oltalmába ajánlotta Szűz Máriának: „Ez nem önmagában egy történelmi esemény volt, ez annál sokkal több. Nekünk fehérváriaknak kiemelt feladatunk a nemzet történelmi fővárosában, Szent István városában, hogy hitelesen képviseljük és őrizzük értékeinket, hogy 20, 50, 100 vagy 200 év múlva útódaink is méltóképpen emlékezhessenek." – fogalmazott Cser-Palkovics András.