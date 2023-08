A megyés püspök szentbeszédében kiemelte, hogy Szent István királyunk akkor az egyetlen biztos utat választotta. Életében, ha kellett a király harcolt, amikor kellett tárgyalt és szövetségeseket keresett. És amikor azt látta, emberileg nincs út előtte, amikor kiszolgáltatottnak látta magát és nemzetét is, nem kétségbeesett, hanem megtalálta az egyetlen biztos utat. Erős férfiként, felelős vezetőként, a hit gesztus át tette: felajánlotta a Szent Koronát és az országot Szűz Máriának. Ezzel döntésével - ahogy a történelem is alátámasztja - megmentette nemzetét, megőrizte országát. Spányi Antal hozzátette azt is, hogy első, szent királyunk hite és példája adhat reményt a mai kor, zűrzavaros világában is. Hiszen, ha nem térünk le a szentistváni útról, megmaradunk magyarnak és kereszténynek lenni.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap